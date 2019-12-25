Два человека пострадали в ДТП c участием трёх автомобилей на 49-м км МКАД на территории Можайского района Москвы. Об этом
На 49-м км МКАД столкнулись три автомобиля: Volkswagen Passat, Daewoo Nexia и BMW, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ещё одно ДТП произошло в Москве. Две полосы движения на Калужском шоссе в сторону столицы недоступны для проезда автомобилей после аварии с участием трёх машин.
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