Президент России Владимир Путин не согласился с оценками главы Счётной палаты Алексея Кудрина относительно результативности национальных проектов и методов стимулирования экономического роста.

Если бы не нацпроекты, то не было бы уровня, который имеется сегодня. Мы просто не смогли бы его обеспечить, именно нацпроекты позволили направить туда дополнительные ресурсы, — цитирует Путина «Интерфакс»....