Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло на 54-м км Горьковского шоссе в Подмосковье. Два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
На 54-м км Горьковского шоссе в сторону Москвы произошло попутное столкновение пяти автомобилей — двух грузовых фур и трёх легковых машин. В результате два человека погибли, — сообщили в пресс-службе.
На шоссе столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Движение на месте аварии затруднено.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ещё одно ДТП, с участием трёх автомобилей, произошло на 49-м км МКАД. Пострадали два человека.
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