Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев рассказа о главной ошибке СССР в Афганской войне. По мнению бывшего президента республики, было неправильным проводить массированные удары на территории противника, в частности, ошибками были операции «Возмездие» и «Тайфун». Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев рассказа о главной ошибке СССР в Афганской войне. По мнению бывшего президента республики, было неправильным проводить массированные удары на территории противника, в частности, ошибками были...