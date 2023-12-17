«Духовный и божественный центр»: Алаудинов о роли России в возрождении мира Алаудинов: Россия является духовным центром, с которого начнется возрождение мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Россия является духовным и божественным центром, с которого начнется возрождение мира, заявил командир спецназа «Ахмат» Герой РФ Апти Алаудинов на съезде «Единой России», где будет рассмотрен вопрос о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента страны. Он также назвал ЕР партией победителей.

У нас сегодня общий дом, общая семья, общая страна. Самое важное — это то, что это тот остров, который является духовным и божественным центром, с которого начнется возрождение мира. <...> Все, кто до сих пор сидел и сомневался на стороне, начинают хотеть к нам в семью. Я считаю, это очень важно, поэтому мы будем жить мирно, счастливо и делать так, чтобы другие народы становились мирными и счастливыми. «Единая Россия» — это партия Путина, а партия Путина — партия победителей, — сказал Алаудинов.

Также он отметил, что ощущает себя полноценным жителем Донбасса, поскольку сильно сроднился с регионом и его жителями, ставшими ему близкими во многих аспектах, в том числе и духовно. Алаудинов напомнил, что Чеченская Республика и ЛНР отмечают дни регионов в одну и ту же дату. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что эти территории пережили много кровавых событий, но благодаря Путину стали частью России.

Благодаря верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину ранее поглощенная кровавыми событиями Чеченская Республика стала полноценной частью российского общества. Точно такая же картина получилась с ЛНР и ДНР: некогда очень богатые регионы были поглощены хаосом, но благодаря Путину смогли вернуться к нам в семью, — заявил Алаудинов.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что члены политического объединения будут участвовать в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина в кандидаты на выборах президента в 2024 году, несмотря на то что он решил выступить на выборах как самовыдвиженец. По словам Турчака, помогать в сборе подписей будут участники движения «Народный фронт».