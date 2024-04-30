Дугин высказался о будущем на примере «Матрицы» и «Терминатора» Дугин: фильмы «Матрица» и «Терминатор» правильно отображают реалии будущего

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Александр Дугин и Такер Карлсон

Снятые Голливудом фантастические фильмы, такие как «Матрица» и «Терминатор», достаточно правильно демонстрируют реалии близкого будущего, которое может ждать человечество, такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал философ Александр Дугин. Он предположил, что в таком мире будет искусственный интеллект, а также может не быть людей.

Если взять «Матрицу» или «Терминатора», то у вас много более или менее совпадающих версий будущего. Будущего с постчеловеком или с необязательным наличием человека, или с искусственным интеллектом. Голливуд снял очень много таких фильмов. Я думаю, они правильно отображают реалии близкого будущего, — считает философ.

Дугин обратил внимание, что XX веке была реализована на практике почти вся научная фантастика XIX века. В связи с этим он выразил уверенность, что сегодня нет ничего более реалистичного, чем научная фантастика.

В ходе интервью Дугин также отметил, что сегодня Запад переходит на новый этап развития либерализма, где верховенство уходит меньшинствам. Он высказался о том, почему англоговорящие страны идут против собственной природы. По мнению философа, изначальной причиной кризиса на Западе является индивидуализм.