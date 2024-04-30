Дугин объяснил Карлсону природу русофобии на Западе Дугин: русофобия Запада возникла из-за защиты традиционных ценностей Россией

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Александр Дугин и Такер Карлсон

Русофобия западных прогрессистов основывается на том, что Россия отстаивает традиционные ценности, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону философ Александр Дугин. По его мнению, за океаном, напротив, пытаются истребить эти ценности. Запись беседы опубликована на сайте журналиста.

Если главная задача [Запада] состоит в том, чтобы уничтожить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные убеждения, то это может быть одной из основ русофобии. Так что это вряд ли случайность, это что-то более глубокое, — отметил философ.

Дугин также выразил мнение, что причина, по которой Соединенные Штаты стали воспринимать РФ врагом, кроется в политике российского президента Владимира Путина. Философ подчеркнул, что глава государства является примером традиционного лидера, который стал противодействовать глобальной прогрессивной повестке.

Помимо этого, философ обратил внимание, что Запад переходит на новый этап развития либерализма, где верховенство уходит меньшинствам. Он уточнил, что действующая идеология основывается на принципах вокизма (европейское течение с прогрессивными взглядами). При этом, указал Дугин, этот западный либерализм приобретает тоталитарный характер.