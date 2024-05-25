Дубай, Моргенштерн, ФСБ, Telegram, связь с Украиной: как живет Павел Дуров

Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press

Павел Дуров

Предприниматель и программист Павел Дуров недавно анонсировал новые изменения в Telegram. Что нового появится в мессенджере, как сейчас живет Дуров, чем занимается, что говорил об Украине?

Какие изменения произойдут в Telegram

17 мая Дуров анонсировал новые изменения в Telegram. В мессенджере появится глобальный поиск постов по хештегам. Работать новая функция будет так: при нажатии пользователь сможет увидеть все посты по тегу в публичных каналах.

Быстро изучить повестку или найти нужную информацию в Telegram больше не будет проблемой. Активные хештеги станут доступны в мессенджере уже в мае, сообщил Дуров.

Где сейчас живет Дуров

Предприниматель имеет гражданство ОАЭ. В 2017 году он переехал в Дубай, где сейчас базируется Telegram, а через пять лет оформил документы. Это уже четвертое его гражданство. Павел имеет паспорта России и Франции, а также является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис в Карибском море.

Бизнесмен живет на частной вилле, которая находится на искусственном острове Палм-Джумейра. В апартаментах пять спален. Место считается одним из самых дорогих в Дубае. Аренда такого жилья стоит около одного миллиона долларов в год.

Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press Павел Дуров

С кем Дуров подружился в Дубае

Как известно, Дуров поддерживает дружеские отношения с рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант переехал в Дубай в 2021 году, когда его обвинили в торговле запрещенными веществами. Спустя год рэпер приобрел статус иноагента и остался в Эмиратах.

Знакомство с Дуровым произошло через общих друзей. Павел пригласил рэпера в гости. Тогда Алишер рассказал о том, в какой роскоши живет хозяина дома. Несмотря на сложности в начале разговора, знаменитости все же нашли общий язык.

Дуров и Моргенштерн подружились, начали вместе заниматься спортом и посещать рестораны. По словам исполнителя, бизнесмен не употребляет кофеин и алкоголь, а также намеренно избегает общения с женщинами.

Как ФСБ заставила Дурова создать Telegram

Дуров уехал из России после массовых акций протеста в 2011 году. Тогда он отказался следовать указаниям сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) по блокировке сообществ в соцсети «ВКонтакте», в которых протестующие координировали свои действия.

Митинги начались после выборов в Государственную думу. Когда Дуров не подчинился ФСБ, в дверь его петербургской квартиры постучали сотрудники ОМОНа. Об этом сказано в документальном фильме «Дуров».

Это спровоцировало целую цепочку событий, которая привела к отказу от работы с «ВКонтакте» и созданию Telegram. Неизвестно, что конкретно произошло во время визита силовиков к Дурову, но именно после него предприниматель понял, что больше не хочет жить в России и быть главой крупнейшей социальной сети.

«В тот день он задумался о необходимости иметь безопасный канал связи со своим старшим братом Николаем, одним из основных разработчиков „ВКонтакте“, создавшим весь „двигатель“ социальной сети. Через три года Дуров действительно ушел из компании, уехал из России и запустил Telegram», — пишет Russia Beyond.

Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press Павел Дуров

Как создавался Telegram

Идея создать Telegram появилась, еще когда Дуров работал в России. Он рассказал, что в том числе это произошло из-за необходимости иметь способ безопасной связи с братом Николаем Дуровым, координации будущих действий на фоне отказа властям удалять отдельные группы или предоставлять данные пользователей. Николай Дуров — программист, который писал код для «ВКонтакте», Telegram, блокчейна TON.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров назвал брата «гением», «суперумным» человеком, экспертом в криптографии.

«Он разработал основные принципы шифрования Telegram. Я больше занимался пользовательским интерфейсом», — рассказал основатель Telegram.

Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. Компания, по словам ее основателя, не тратит ничего на маркетинг, продвижение платформы и рекламу. В команде 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний.

Сколько денег у Дурова

С 2016 года Дуров входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. За четыре года его состояние увеличилось с 600 млн до $3,4 млрд. В 2020 году он занял 30-е место в рейтинге по России и 565-е место в мире.

В 2021 году Forbes поставил Дурова на 112-е место среди мировых миллиардеров с состоянием $17,2 млрд. В 2022 году среди российских миллиардеров Дуров занял третье место с состоянием $15,1 млрд, став единственным бизнесменом в топ-10 не из промышленного сектора. Спустя год предприниматель потерял $3,5 млрд.

Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press Павел Дуров

Что известно о личной жизни Дурова

СМИ сообщали, что у предпринимателя был роман с моделью и бывшей девушкой рэпера Тимати Аленой Шишковой.

В 2021 году российский Forbes поместил детей Дурова на шестое место рейтинга богатейших наследников России. По данным журнала, у предпринимателя есть двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко: дочь 2009 года рождения и сын Михаил 2010 года рождения.

С Бондаренко Дуров познакомился во время учебы в университете. По состоянию на 2021 год она жила в Барселоне.

Как Дуров связан с Украиной

В начале мая Дуров признался, что семья его матери родом с Украины. В своем Telegram-канале он заявил, что его с юных лет интересовал украинский язык. По словам Дурова, в 2008 году он решил сделать украиноязычную версию социальной сети «ВКонтакте», после чего отправился в Киев, чтобы отметить это событие.

«Поскольку семья моей мамы с Украины, я с юных лет был любопытен к этому языку. Как лингвиста по образованию, меня поразили различия и сходства между украинским и русским языками. Поэтому в 2008 году украинский язык стал первым языком, на который мы перевели интерфейс VK (моего предыдущего крупного проекта)», — написал Дуров.

Он подчеркнул, что сейчас понимает около 95% письменного и 85% устного украинского языка. По его словам, это помогает ему лучше понимать славянские языки, в том числе чешский и польский. Дуров добавил, что в настоящее время более 70% граждан Украины используют Telegram для общения и получения новостей. Он выразил надежду, что знание украинского языка делает его более компетентным.

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