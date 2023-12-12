Драка Штурм, здоровье Ельциной, завещание Жириновского: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

СМИ сообщили о госпитализации жены первого президента России Бориса Ельцина Наины, «любимчик Жириновского» раскрыл нюансы завещания создателя ЛДПР, певица Наталья Штурм подралась с водителем во дворе — эти и другие новости обсуждали в СМИ и соцсетях. Причины и последствия главных событий — в обзоре NEWS.ru.

Была ли госпитализирована Наина Ельцина

Утром 12 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Ельцина была экстренно госпитализирована. Источники канала заявили, что состояние 91-летней женщины резко ухудшилось, поэтому она оказалась под присмотром врачей.

Позже помощница Ельциной, первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень в беседе с РИА Новости не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.

«Медицинская информация носит персональный характер, личный. Это все, что я могу сказать», — сказала Телень.

По словам Владимира Шевченко, бывшего шефа протокола первого президента, сообщения о госпитализации Наины Ельциной — это «базар». Он отметил, что разговаривал с ней вчера, и добавил, что она нормально себя чувствует.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наина Ельцина

«Ничего [не случилось]. Человек нормально себя чувствует. Все. Заканчиваем этот базар, который поднимают», — сказал Шевченко в комментарии KP.RU. Он подчеркнул, что сейчас Наина Ельцина находится дома.

Подруга и однокурсница Ельциной по Уральскому политехническому институту (УрФУ) Валентина Шмакова сообщила в комментарии URA.RU, что в последнее время вдова первого президента РФ плохо себя чувствовала.

«В последнее время Наина болела. Мы же с ней постоянно созваниваемся, а тут она пропала, я ее потеряла. Написала дочери, Татьяна мне ответила: „Мама болеет, но сейчас получше“. Это было недели две назад», — рассказала Шмакова.

Ельцина родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области. Она окончила строительный факультет Уральского политехнического института имени С. М. Кирова. Она вышла замуж за Ельцина в 1956-м. В 1985 году Наина Ельцина переехала в Москву. Она являлась первой леди России с 1991 по 1999 год.

В 2015 году в Екатеринбурге был открыт Ельцин Центр, при котором действует музей первого российского президента и архив. Наина Ельцина входит в состав попечительского совета Центра.

Кому досталось наследство Жириновского

Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил своим детям лишь пятую часть своего состояния, заявил в интервью экс-депутат Госдумы Василий Власов. Жириновский завещал своей фракции после смерти около 2 млрд рублей, отметил экс-парламентарий.

«В своем завещании Жириновский оставлял 70% средств партии [ЛДПР], 20% — детям и 10% — ИМЦ (Институту мировых цивилизаций, основанному Жириновским в 1999 году)», — пояснил Власов.

По словам экс-депутата, Жириновский говорил, что этой суммы хватит ЛДПР для участия в двух следующих президентских кампаниях. Как эти деньги тратят сейчас, Власов не знает. Он также прокомментировал слухи о том, что в партии торговали мандатами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский

«Я бы не сказал, что они продавались. Только если какой-нибудь депутат или кандидат брал на себя финансирование своей избирательной кампании — а она может составлять очень большую сумму. По нормам ЦИК от пяти до 20 млн рублей — сумасшедшие деньги. Понятное дело, что у студента Московского педагогического университета, которым я являлся, когда избирался на выборах, и у человека, который пришел из бизнеса, разные стартовые позиции. Кто-то может вложить в свою избирательную кампанию 50 млн рублей, а кто-то — только 30 тысяч рублей. Надо объективно смотреть на эти вещи. Понятное дело, что многие люди, которые могли вкладывать деньги в это дело, вкладывали», — рассказал экс-депутат MK.RU.

Власов был лишен мандата 1 ноября. 317 парламентариев Госдумы приняли постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Документы были утверждены на основании решения комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Власов систематически не выполнял свои обязанности: пропускал заседания, не работал в рамках комитетов и комиссий, а также не поддерживал связь с избирателями.

Власова в СМИ часто называли «любимчиком Жириновского». Он был самым молодым депутатом в Думе. Также он известен тем, что был приближен к бизнесмену Евгению Пригожину.

В августе сообщалось, что внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн обратился в суд с иском о признании отцовства. Мужчина намерен реализовать свои права на наследство политика. Иск был зарегистрирован в Никулинском районном суде столицы.

Нынешний глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее начал ремонт в кабинете Жириновского на Охотном ряду, сообщили «Ведомости».

Почему Наталью Штурм назвали «вредной бабой»

Утром 12 декабря MK.RU сообщило, что накануне вечером российская певица Наталья Штурм попала в аварию в Москве. По информации издания, артистку сбил автомобиль, когда она шла по дворовой территории. У певицы было подозрение на сотрясение мозга, но госпитализировать ее не стали.

Позже СМИ сообщили, что Штурм ударилась головой об открытую дверцу багажника соседского автомобиля, после чего села в эту машину. В Сети появилось видео инцидента. На нем видно, что владелец транспортного средства выгнал певицу из авто, когда она начала скандалить. Штурм утверждала, что водитель сдавал назад и сбил ее.

«Вот и я лежу на снегу. <...> Он говорит: „А что случилось?“ Я говорю: „Я ударилась о дверцу вашего багажника открытую, она у вас стояла раскрытая“. Он говорит: „Правильно, я туда вещи гружу“», — сказала Штурм.

Она сообщила в комментарии RTVI, что «ударилась с такой силой, что упала на землю».

«Владелец машины подошел сзади, закрыл багажник и сел за руль. Стал сдавать назад, и я поняла, что сейчас он поедет на меня. <...> Отползла в сторону. Продолжаю лежать, офигевшая от удара. Он выходит, говорит: „Ну что, вам руку подать, что ли?“ Вот так вот. <...> Когда полиция нашла его, первые его слова были: „Какая вредная баба“. Это вместо того, чтобы извиниться, что он повел себя как последнее говно, не как мужик, а как тряпка вонючая, других слов у меня нет», — подчеркнула певица.

«То квартира сгорела, теперь машина сбила. Супердекабрь!» — заявила Штурм.

По сообщению РЕН ТВ, водителем машины оказался председатель совета директоров Таврического банка Алексей Хвостиков. По словам Штурм, обе стороны конфликта написали заявления в полицию.

9 декабря в квартире дочери певицы Елены произошел пожар, сообщала «Вечерняя Москва». Возгорание началось на кухне. Женщина почувствовала запах дыма и быстро вывела детей в безопасное место. Внуки певицы не успели обуться и были слишком легко одеты, поэтому Елена несколько раз возвращалась в квартиру за вещами. Всех жителей дома вовремя эвакуировали, а экстренные службы отреагировали оперативно и ликвидировали возгорание. Однако кухня сгорела полностью. Елену Штурм увезли на скорой помощи, она находилась под наблюдением медиков.

«Плохо себя чувствует. Она надышалась газом горения», — прокомментировала Штурм состояние дочери.

В октябре певицу обокрал альфонс, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Как рассказала артистка в беседе с Пятым каналом, это произошло во время их совместного отдыха в Испании. Но она не пожаловалась на него в полицию, так как не хотела с ним «возиться».

Штурм рассказала, что вскоре после знакомства аферист пригласил ее в Софию и провел для нее экскурсию по городу. Когда они заселились в гостиницу, артистка заметила первые странности в его поведении.

«Вот эти детали — нервозность, скаредность — вынудили меня уехать из Софии, из отеля, аж в пять утра. Рада была, что больше его не увижу», — сказала певица.

Но кавалер из Европы продолжил прилагать усилия, чтобы заполучить внимание артистки, и она сдалась под натиском его ухаживаний. Вскоре любовники отправились на совместный отдых в Испанию, где мужчина обокрал Штурм. По ее словам, посреди ночи он попросил ее вызвать ему такси, а затем исчез. Вместе с ним пропали €1500.

Ранее Штурм рассказала в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» о том, что ее второй супруг Игорь Павлов наносил ей побои. По словам исполнительницы, отец ее сына Арсения, в браке с которым она состояла с 2003 по 2005 год, избивал ее до переломов. В результате экс-супруги судились друг с другом и развелись. Сейчас они почти не общаются.



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