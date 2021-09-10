«Любил выпить»: друзья погибшего режиссёра Мельника рассказали о его жизни

Коллеги и друзья погибшего рассказали, как жил и как творил Александр Мельник. Режиссёр погиб на Камчатке 8 сентября после падения со скалы. Вместе со сценаристом погиб и глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщает MK.RU.

Подруга режиссёра Виктория Медунина поведала о жизни и тяжёлой судьбе Мельника. По её словам, он был большим талантом и искренне боголюбивым человеком, чьи песни были проникнуты любовью и благоговением. Она отметила, что её друг был большим патриотом и настоящим героем нашего времени.

Был самородком без специального музыкального образования. Господь дал ему такой талант. Но он любил выпить.​ Он писал необыкновенные песни, проникнутые любовью к Богу и Родине, пел о величайшем самопожертвовании. Давал концерты в воинских частях, госпиталях, училищах, — отметила женщина.

Близкие охарактеризовали усопшего как светлого и доброго человека, который не бросал в беде и всегда был рядом.

Организовал поддержку, был рядом. Александр ведь был прекрасным журналистом, у него были все основания заниматься этим. Он снял интересные фильмы «Новая земля» и «Территория», в которых затронул очень важные проблемы. И в этом он оказался талантливым человеком, — поделился коллега Мельника Николай Бурляев.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября. Он пытался спасти упавшего со скалы Мельника. Министр прыгнул вниз, чтобы помочь Мельнику, но получил тяжёлые травмы. Оба скончались по пути в больницу.