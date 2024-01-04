«Другая Россия»: военкор спрогнозировал будущее после СВО Военкор Руденко: после окончания спецоперации вернется «другая» Россия

Фото: МО РФ

Вернувшиеся из зоны специальной военной операции на Украине российские военные будут строить новое общество, считает военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Как написал журналист в Telegram-канале, после окончания СВО вернется «другая» Россия.

Нельзя позволять гостям у себя дома плевать и хамить хозяевам. Это закон! Уж очень долго наш народ (в словосочетание «наш народ» я вношу все национальности нашей страны и их представителей, которые считают себя россиянами) убеждали, что он ничего не может и очень в этом просчитались. После войны вернется другая Россия, точнее, уже возвращается, — высказался Руденко.

Военкор подчеркнул, что граждане должны идти вперед и строить новое общество, в котором народ уважает себя и постепенно строит сильнейшее в мире государство. По мнению Руденко, в таком случае жителей России будут уважать и внутри страны, и за ее пределами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что условия завершения украинского конфликта будет диктовать Россия. По его словам, РФ никогда не победить в военном плане, даже если «ввалить» на Украину все оружие мира. Политик считает, что Киев не способен ни на какое сопротивление и не обладает ресурсами, чтобы повернуть ход событий в свою пользу.