Друг скончавшегося в машине полиции уральца раскрыл подробности трагедии Друг умершего в машине полиции уральца заявил, что полицейские заламывали погибшего втроем

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Близкий друг погибшего в полицейской машине в Нижнем Тагиле мужчины Евгений рассказал NEWS.ru подробности трагедии. По его словам, Сергей вместе с супругой пришел в больницу навестить приятеля, до этого незначительно выпив, но охранник его не пускал. Евгений рассказал, что погибший настойчиво пытался войти, охранник вызвал сотрудников по тревожной кнопке. Проезжающий мимо отряд ППС, где уже находился один задержанный, остановился у КПП, а затем полицейские настойчиво стали скручивать мужчину.

Без слов начали скручивать Сергея, который был более двух метров роста, а в самой будке места мало, плюс сидел человек. Полицейские сказали жене, что забирают его для проведения профилактической беседы в участке. Супруга говорит, что заберет его сама, а потом начали его втроем скручивать. Сергей начал говорить, чтобы нормально надели наручники, я сяду и поеду в участок. Полицейские втроем начали его заламывать, засунули туда вниз головой, ноги были наверх. Когда они втроем его туда совали, Сергей не смог сгруппироваться. Они ему сломали шейные позвонки. Закрыли будку и поехали в участок, — сказал Евгений.

Друг погибшего добавил, что супруга поехала следом на машине, но как только приехали в участок и открыли дверь, мужчина был уже мертв.

Сидящий в будке очевидец говорил, что когда они только тронулись, Сергей уже тогда начал кряхтеть и биться в конвульсиях. Мужчина начал бить тревогу, на что полицейские даже не обратили внимания и продолжили движение до участка по ухабам. По прибытии Сергея положили на асфальт, никто ему не стал оказывать помощь. Супруга начала делать искусственное дыхание, а полицейские просто стояли и смотрели. Приехала скорая и констатировали смерть, — подытожил Евгений.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий после смерти мужчины в полицейской машине. ЧП произошло после того, как стражи порядка задержали мужчину за хулиганство и должны были доставить его в отдел полиции. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали на территории психиатрической больницы, где он «ругался нецензурной бранью, размахивал руками, пытался пройти внутрь».