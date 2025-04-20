Дроны заметили огромную пасхальную надпись на грядках в Запорожье Военкор Коц показал пасхальное поздравление на огороде от жителей Запорожья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

В Запорожской области местные жители выложили в огороде слова «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» в виде креста, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Пасхальный привет запечатлел оператор БПЛА.

Наши дроноводы на Запорожском направлении обнаружили вот такую надпись на огороде. <…> Возможно, это мирные жители, которые решили поздравить наших операторов БПЛА с Пасхой, — отметил Коц.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Пасхой российских бойцов, находящихся в зоне СВО, а также всех православных христиан в РФ и других странах мира. Глава государства объявил пасхальное перемирие. Российские военные приостанавливают боевые действия до 00:00 21 апреля.

Военные пекари группировки войск «Восток» тем временем испекли для своих бойцов более тысячи пасхальных куличей. Повар с позывным Берег заявил, что лакомства делаются по заказу, их требуется определенное количество.

Школьник из Балашова Саратовской области Сергей Уральцев, в свою очередь, изготовил и отправил российским военнослужащим более двух тысяч сувенирных ложек. Особой популярностью у солдат пользуются ложки с индивидуальной гравировкой, которые подросток делает сам.