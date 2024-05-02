Дроны, взрывы, повреждения инфраструктуры: как ВСУ атаковали РФ ночью 2 мая

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Средства российской противовоздушной обороны активно работают и сбивают дроны Вооруженных сил Украины над территорией страны. Как ВСУ атакуют РФ в ночь на 2 мая, о каких повреждениях известно?

Над какими регионами России были сбиты БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона введен режим опасности атаки беспилотников. По его информации, силы противовоздушной обороны готовы к отражению нападения.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время Старовойт заявил, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбит силами противовоздушной обороны над Обоянским районом.

«Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО!» — передал глава области.

Также беспилотник самолетного типа ВСУ был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал глава области.

Кроме того, в ночь на 2 мая российские силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два дрона украинской армии над Брянской областью. По словам Богомаза, пострадавших в результате инцидента нет.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — отметил глава области.

В Рославльском районе Смоленской области беспилотный летательный аппарат ВСУ предпринял попытку атаковать объект энергетической инфраструктуры. Губернатор региона Василий Анохин подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

«На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы», — подчеркнул глава области.

О каких повреждениях в результате атаки известно

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в поселке Поныри повреждена линия электропередачи. Он добавил, что населенный пункт остался без света.

«В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — говорится в сообщении.

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в результате атаки дронов ВСУ. По его информации, инциденты зафиксированы на территории Глазуновского и Свердловского районов.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — уточнил глава области.

На месте происшествия работали оперативные службы, обратил внимание губернатор. На данный момент устраняются последствия атаки и восстанавливается электроснабжение, констатировал Клычков.

Где произошел взрыв

Telegram-канал SHOT написал, что над поселком Афипский в Краснодарском крае прозвучала серия взрывов. Канал уточнил, что очевидцы слышали звуки моторов в небе. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали.

SHOT передавал, что первый взрыв прогремел над городом в 03:10 мск. По данным канала, после этого звук мотора в небе остался и раздалось еще два громких звука. Как заключил SHOT, информации о пострадавших и разрушениях не было.

«Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 03:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва. Предварительно, БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ», — пишет канал.

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