Беспилотники в Татарстане, взрывчатка в иконах: как ВСУ атакуют РФ 2 апреля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.r

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники впервые с начала СВО атаковали территорию Татарстана, два предприятия попали под удары. В ЛНР неизвестные подорвали автомобиль местного чиновника. Десять жителей Белгородской области пострадали при обстрелах региона из РСЗО. В Псковской области ФСБ пресекла контрабанду взрывчатки с Украины. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

БПЛА впервые с начала СВО атаковали Татарстан

2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятия на территории Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. Там заверили, что технологический процесс предприятий не был нарушен.

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет», — говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что в Елабуге дроны ударили по общежитию на территории особой экономической зоны «Алабуга». По словам главы ОЭЗ Тимура Шагивалеева, инцидент произошел около 05:45 мск.

По меньшей мере шесть человек пострадали. Троим помощь оказали на месте, остальным потребовалась госпитализация. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Тем временем в Нижнекамске удару подвергся нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО. По данным Telegram-канала Baza, дрон попал в одну из установок. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Диверсия на железной дороге была пресечена под Калугой

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытке совершить диверсию на железной дороге. В его отношении было возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о террористическом акте.

«Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Другие подробности не приводятся.

ФСБ пресекла контрабанду взрывчатки в Псковской области

Федеральная служба безопасности в сотрудничестве с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабанды взрывчатки в Россию с Украины. Ее перевозили транзитом через страны Евросоюза.

Взрывчатку обнаружили при досмотре одного из автомобилей на пункте пропуска в Псковской области. Она была спрятана в православных иконах и церковной утвари. Всего было найдено 27 бомб, 70 кг взрывчатого вещества и 91 электродетонатор.

Как заявил глава Экспертно-криминалистического центра УМВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский, изъятой взрывчатки хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

Мужчина пострадал в результате удара по Донецку

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за сутки, 1 апреля, было зафиксировано 16 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Донецком направлении и шесть — на Горловском. ВСУ выпустили 44 боеприпаса по региону. Четыре жилых дома получили повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.

В ночь на 2 апреля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по региону. Мужчина 1970 года рождения получил ранение в результате прилета по Кировскому району Донецка.

Чиновник погиб при подрыве автомобиля в ЛНР

Накануне днем неизвестные подорвали автомобиль, припаркованный возле филиала Старобельского факультета ЛГПУ. В результате погиб заместитель главы луганского Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава Старобельского района ЛНР Владимир Чернев.

«Погиб наш товарищ, человек, которого мы знали, который работал на благо Старобельского муниципального округа. Он <...> стоял у истоков становления Старобельска после освобождения от украинских бандформирований», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Чернев выразил свои соболезнования родным чиновника. Также он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все детали произошедшего.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Опасность атаки БПЛА объявляли в Курской, Воронежской и Липецкой областях

Накануне в районе десяти вечера опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области. Предупреждение действовало до шести утра 2 апреля.

В это же время аналогичное предупреждение действовало на территории Воронежской области. В обоих случаях информации об ударах дронов и работе средств ПВО не поступало.

Примерно с 23:20 мск 1 апреля до 01:00 мск 2 апреля воздушная опасность из-за беспилотников сохранялась в Липецкой области. Утром 2 апреля у границ региона снова заметили беспилотники, воздушную тревогу объявили повторно. В итоге один БПЛА был обнаружен и подавлен над Становлянским районом.

Дрон ударил по жилой многоэтажке в Херсонской области

ВСУ с помощью беспилотника ударили по жилому многоквартирному дому на Французской улице в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Информация о пострадавших уточняется, но уже ясно одно, диктатор Зеленский и его шайка продолжают воевать с мирными гражданами», — написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Накануне днем украинские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли Токмак в Запорожской области. В городе работали средства ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал он в своем Telegram-канале.

Данных о последствиях обстрела не поступало. Минобороны РФ информацию об атаке не комментировало.

ВСУ выпустили по Белгородчине почти 40 реактивных снарядов

1 апреля в Белгороде и Белгородском районе дважды работала сирена ракетной опасности. Около 16:30 средства ПВО уничтожили на подлете к областному центру 17 воздушных целей. ВСУ атаковали регион из РСЗО RM-70 «Вампир».

В результате обстрела пострадали девять человек. Один мужчина находится в тяжелом состоянии после ранения грудной клетки, его дочь получила баротравму. Оба были доставлены в областную клиническую больницу.

Остальные семеро пострадавших доставлены в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями и баротравмами. Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось на одного — до десяти человек.

Около 18:30 украинские войска снова атаковали регион «Вампирами». На этот раз средства ПВО сбили 19 реактивных снарядов. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 2 апреля, в районе 04:40 мск, в Белгороде и Белгородском районе снова была объявлена воздушная тревога. Информации о прилетах ракет не поступало.

Утром 2 апреля украинский беспилотник атаковал село Долгое Валуйского городского округа. Дрон сбросил на населенный пункт два взрывных устройства. Два частных жилых дома и один легковой автомобиль получили повреждения. Никто из мирных жителей не пострадал.

Шесть БПЛА были перехвачены над Черным морем

Вечером 1 апреля украинская армия попыталась атаковать территорию РФ со стороны Черного моря. Российские средства ПВО перехватили шесть беспилотников самолетного типа, отчиталось Минобороны РФ.

«Около 19:30 мск <...> дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также:

Гиперзвуковые «Цирконы» приводят в ужас ВСУ: новости СВО на утро 2 апреля

«Нам удалось „разговорить“ украинский дрон»: как «Баба-яга» попала на СВО

«Украине нечем ответить»: экс-агент ЦРУ оценил положение ВСУ на фронте

«Живут на другой планете»: позиция Бразилии по СВО озадачила Киев