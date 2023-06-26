Дроны ударили по заводу стекол для Apple Watch: как ВСУ атакуют РФ 26 июня БПЛА-камикадзе упал на базу «Роснефти» в Курске

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался ударить по нефтебазе «Роснефти» в Курске. Минобороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию. Украинские военные обстреляли город Токмак Запорожской области. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что количество попыток диверсантов проникнуть в тыл российских войск на Сватовско-Кременском направлении выросло в четыре раза. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Дрон атаковал нефтебазу «Роснефти»

Telegram-канал Shot сообщил, что в ночь на 26 июня беспилотник пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

По информации Shot, еще один дрон накануне вечером влетел в дерево недалеко от водонапорной башни в селе Пушкарное Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти эти данные не комментировали.

Кроме того, 25 июня Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили БПЛА в Курской области около деревни Гирьи. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Работа расчета антидроновой защиты

ВСУ начали обстрел Токмака в Запорожской области

Украинские военные обстреляли город Токмак Запорожской области в ночь на 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города. По их данным, один из снарядов попал по объекту электросетей, из-за чего в городе частично пропали свет и мобильная связь. На месте работают аварийные службы.

В Бердянске подростки напали на полицейских с автоматами

Два 16-летних подростка открыли огонь из автоматического оружия в Бердянске Запорожской области. Два человека получили ранения. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал стрелявших «проукраинскими террористами», уточнив, что они были ликвидированы. По информации Рогова, одного из убитых зовут Тигран Оганесян — он вместе со сверстником Никитой Хангановым стрелял в полицейских на набережной Бердянска. По данным СМИ, Оганесян ранее стал фигурантом уголовного дела за попытку диверсии на железной дороге.

В ЛНР активизировались украинские ДРГ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в последнее время украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались на Сватовско-Кременском направлении. По его словам, количество попыток диверсантов проникнуть в тыл российских войск выросло в четыре раза. Марочко отметил, что силы группировки «Юг» за неделю пресекли действия 33 украинских ДРГ.

По мнению Марочко, активизация диверсантов связана с попытками украинских войск пойти в контрнаступление и прорвать оборону российских сил. Подполковник в отставке также рассказал, что группировкой «Юг» были отбиты свыше 50 атак ВСУ на Луганском направлении, уничтожены около 2,6 тысячи украинских солдат и иностранных наемников.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

В Шебекино обстреляли завод, где делают стекла для Apple Watch

По данным Shot, в белгородском Шебекино ВСУ атаковали завод «БЗС Монокристалл» — один из крупнейших в мире производителей искусственных сапфиров, используемых в производстве стекла для смартфонов и часов Apple. На предприятии начался пожар, его уже потушили. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

В публикации канала утверждается, что украинский беспилотник сбросил, предположительно, гранатометный снаряд ВОГ-17 на подстанцию, находящуюся на территории промышленного объекта. В результате загорелся трансформатор.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в сводке за последние сутки об этом не сообщил. По его словам, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Терезовка — пять, по селу Белянка — семь. Из миномета обстрелян МАПП Шебекино — зафиксировано три прилета. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

В Белгородском районе, по словам Гладкова, из артиллерии обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано три прилета. Повреждена линия электропередач. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотников шесть гранат. По селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 16, по селу Солнцевка — восемь. В селе Наумовка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Долгое. Там, по словам белгородского губернатора, зафиксировано 12 прилетов. Также системой ПВО над селом сбит беспилотник. В результате обстрела повреждена кровля зернохранилища на одном из сельхозпредприятий. По селу Бутырки выпущено три противотанковых управляемых ракеты. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 11 артиллерийских снарядов. В одном из частных домовладений повреждено ограждение. Никто не пострадал, утверждает Гладков.

В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, также по окраине населенного пункта выпущен один минометный снаряд. На окраине села Новостроевка с БПЛА сброшены два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор Белгородской области.

ФСБ задержала россиянина из-за донатов ВСУ

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Амурской области, переводившего денежные средства на закупку дронов-камикадзе и другой техники для украинской армии. В Центре общественных связей ведомства отметили, что мужчина, являющийся уроженцем Львовской области, осуществил более 10 переводов для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил РФ.

В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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