Дроны рухнули возле воинской части под Москвой: как ВСУ атакуют РФ 21 июня Три беспилотника упали в Московском регионе

Фото: t.me/vorobiev_live

В Новой Москве и Подмосковье упали три беспилотника

Новая Москва, Московская область и другие российские регионы в ночь на 21 июня подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении двух дронов в Наро-Фоминском городском округе. По сведениям Telegram-канала Baza, один БПЛА сбит в Новой Москве. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. ФСБ России сообщила о задержании диверсантов, готовивших террористические акты в Запорожской области. Новые подробности атак украинской армии — в материале NEWS.ru.

Куда упали дроны ВСУ в Подмосковье

Подмосковный губернатор Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что ориентировочно в 05:30 и 05:50 два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. По его словам, российские военные сбили их на подлете к складам одной из воинских частей. Воробьев заявил, что осколки дронов обнаружены. В результате падения дронов ВСУ пострадавших нет, разрушений зданий не зафиксировано.

«Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Воробьев.

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В Калининице расположена войсковая часть 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Telegram-канал SHOT добавляет, что обломки двух БПЛА обнаружили возле дерева и дороги. Дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки направят на экспертизу.

Telegram-канал «112» сообщает, что еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово. По информации канала, на месте работают экстренные службы, территория, где упал дрон, оцеплена. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

Что говорят местные жители

Жители поселка Калининец рассказали NEWS.ru, что в шестом часу утра от взрывов беспилотников у них в домах затряслись стекла.

«Я живу от места взрыва где-то семь-восемь километров, утром выхожу из дома в 05:08, слышу громкий, непривычный шум, потом звуки взрыва были и окна сильно затряслись», — рассказал один из жителей.

Еще один очевидец сообщил, что к месту падения беспилотника быстро подъехали сотрудники МЧС, силовики и журналисты. Сейчас обстановка в районе падения дрона спокойная.

«В районе 05:30 затряслись окна, казалось вылетят сейчас все, из-за ударной волны, видимо. Потом спокойно стало, к танковой дороге подогнали машины МЧС. Силовики приехали, журналисты. Сейчас вроде уже спокойно все, никого нет», — рассказал мужчина.

Как сбили дрон в Новой Москве

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в Новой Москве в поле в районе деревни Лукино был сбит дрон ВСУ. По информации полиции, беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки направлены на экспертизу. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы.

Telegram-канал Mash добавляет, что местные жители услышали громкий звук около 05:00. По данным канала, осколки беспилотника разбросало в радиусе 50 метров. На месте падения дрона образовалась воронка около 30 сантиметров. Mash сообщает, что беспилотник потерял управление и упал в районе реки Пахры.

Как отреагировали в Минобороны

Минобороны РФ подтвердило, что российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В результате три беспилотника самолетного типа потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.

Диверсия на железной дороге в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о повреждении железнодорожных путей в районе Феодосии. Он добавил, что движение поездов восстановят в ближайшие два часа.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что на месте происшествия работают профильные службы. По словам Аксенова, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сотрудники РЖД на путях железнодорожного транспорта

Донецк атаковали беспилотники

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК) сообщили, что в течение последних 24 часов украинская армия 25 раз обстреляла территорию региона. При этом было выпущено 135 боеприпасов различных типов.

«По направлению к Донецку противник провел 16 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня и 155-мм артиллерию. В направлении Горловки было четыре обстрела из 152-мм артиллерии. В направлении Ясиноватой зарегистрировано четыре обстрела из 155-мм артиллерии. В направлении Волновахи произведен один обстрел из 152-мм артиллерии. Всего было выпущено 135 боеприпасов разных типов», — говорится в сообщении представительства.

Под артиллерийским обстрелом украинской армии также оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (в районе Никитовки), Зайцево, Ясиноватая, город Донецк (включая Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы) и Макеевка (в районе Червоногвардейского).

В эфире телеканала «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ атаковали Донецк двумя беспилотниками. По его словам, один попал в жилой дом, а второй ударил по церкви в Ленинском районе по храму Петра и Февронии. В СЦКК добавили, что в результате прилета дрона повреждены фасад дома и квартира, осколками БПЛА задело детский сад. По предварительной информации, для атаки использовался самодельный дрон самолетного типа. Его осколки направлены на экспертизу.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Мелитополе раскрыли покушение

ФСБ России задержала в Мелитополе несколько человек, которые, по версии силовиков, планировали покушение на чиновников Запорожской области.

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, «преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства (СВУ), компоненты которого диверсанты получили от представителей спецслужб Украины». У подозреваемых изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, инструкции по производству СВУ, а также данные, подтверждающую работу злоумышленников на украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Обстрелы Белгородской и Курской областей

Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки по региону выпустили около 90 различных боеприпасов. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, однако повреждения получили несколько домовладений и линия электропередачи.

Гладков рассказал, что в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка, было выпущено 19 снарядов. В результате нарушено энергоснабжение села. Губернатор заявил, что в Валуйском городском округе снарядами «Града» обстреляли село Казинка. Всего зафиксировано 15 прилетов, а также сбит беспилотник. Кроме того, по хутору Леоновка выпущено 15 снарядов «Града». Осколками снарядов повреждены два частных дома.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

«В Волоконовском районе из миномета обстрелян хутор Старый — зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий. В Грайворонском горокруге по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину села Вязовое — зафиксировано 12 прилетов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. По словам Гладкова, ВСУ сбросили два взрывных устройства с беспилотников в селе Середа. По селу Муром выпущено пять минометных и восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале рассказал, что утром 21 июня ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района. По его словам, зафиксировано 14 прилетов. В результате обстрела в одном из домов выбиты окна.

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