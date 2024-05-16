Дроны, ракеты ATACMS, РСЗО: как ВСУ атаковали РФ ночью 16 мая

Фото: МО РФ

ВСУ в ночь на 16 мая атаковали регионы России с помощью американских ракет ATACMS, беспилотников и РСЗО. Что известно о пострадавших и повреждениях?

Какие регионы подверглись атаке донов ВСУ

Система противовоздушной обороны сбила над территорией Тульской области два беспилотных летательных аппарата. По данным пресс-службы областного Министерства по региональной безопасности, пострадавших и разрушений нет.

«В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано», — говорится в публикации министерства.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением дрона.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Крым американскими ракетами

Минобороны России сообщило, что 15 мая около 23:00 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку на Крым с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

«Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», — отметили в ведомстве.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале проинформировал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины на город. По его данным, в ТСН на Северной стороне от осколков сбитой ракеты получили повреждения два частных дома и машина. В другом ТСН — взрывной волной выбило шесть окон.

«Никто из людей не пострадал. Это главное», — подчеркнул Развожаев.

По его сведениям, несдетонировавших суббоеприпасов на данный момент не обнаружено. Спасательные службы продолжают работу.

Как Киев атаковал Белгородскую область

В результате обстрела Вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня города Шебекино пострадали двое мужчин, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. После прямых попаданий снарядов загорелись гараж и автомобиль на территории домовладения, пожарные работают на объектах, уточнил он.

«По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал Гладков.

По его сведениям, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Один дом частично разрушен, в других выбиты окна, также посечены фасады, машины и кровли.

До этого Гладков рассказал, что в результате работы системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. По предварительной информации, никто не пострадал. Сразу несколько населенных пунктов подверглись атаке дронов.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Петровка различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал глава региона.

Также были зафиксированы повреждения на линиях электро- и газоснабжения, временно без света остаются жители одной из улиц. Все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия и работают для нейтрализации последствий.

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