Дроны целили в нефтебазу под Москвой: как ВСУ атакуют РФ 14 декабря

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Девять беспилотников сбили средствами ПВО над Московской и Калужской областями. Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине под Белгородом. Семь человек пострадали и один погиб при обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР). Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Налет беспилотников отразили под Москвой

В ночь на 14 декабря российские средства ПВО сбили по меньшей мере два беспилотника, направлявшихся к Москве. По словам мэра Сергея Собянина, на месте падения их обломков обошлось без разрушений. Никто из мирных жителей не пострадал.

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Как утверждает Telegram-канал Baza, БПЛА целились в воинские части в Алабино и Подольске. В их стороны, по данным канала, направлялись три дрона. Также возможной целью беспилотников могла быть Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья: ночью там эвакуировали сотрудников.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Украинские беспилотники сбили под Калугой

Кроме того, минувшей ночью один беспилотник уничтожили в Калужской области. По словам губернатора Владислава Шапши, дрон сбили над Сухиничским районом. Обошлось без последствий на земле.

По данным Минобороны РФ, всего в ночь с 13 на 14 декабря в Калужской и Московской областях сбили и перехватили девять БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — говорится в сообщении ведомства.

Машина подорвалась на мине в Белгородской области

Днем 13 декабря автомобиль с мирными жителями подорвался на мине недалеко от хутора Высокий в Краснояружском районе Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали три человека.

«У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. <...> Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга», — уточнил чиновник.

Telegram-канал Baza утверждает, что двое пострадавших — чиновники, а именно замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Из-за взрыва Бородаенко, по данным Baza, лишился ног.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь человек пострадали и один погиб при обстрелах Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки был зафиксирован 41 факт ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — десять).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки и Макеевки, а также Ясиноватский район. Повреждения получили три жилых дома и две школы в Горловке, в Донецке пострадал автосервис на улице Церетели.

В результате обстрелов ранения получили семеро жителей Донецка. В Куйбышевском районе областного центра погиб мужчина 1951 года рождения.

На Горловском направлении украинские войска совершили 25 артиллерийских обстрелов. На Ясиноватском — два артобстрела. В обоих случаях ВСУ применяли кассетные боеприпасы.

На Донецком направлении украинские войска вели обстрелы 14 раз, а также применяли ударные беспилотники. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 135 снарядов.

Поселок в Брянской области остался без света из-за обстрела ВСУ

Поселок Забрама Климовского района Брянской области попал под обстрел накануне вечером. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, но населенный пункт остался без света.

«В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

52 снаряда выпустили ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска 52 раза выстрелили по Белгородской области из артиллерии и минометов. Прилеты зафиксировали в Щетиновке, Солнцевке, Журавлевке, Лозовой Рудке, Новом, Козинке, Староселье, Белянке, в хуторе Старом и в районе пограничного КПП «Нехотеевка». Обошлось без последствий на земле.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ также продолжали атаковать регион беспилотниками. БПЛА сбросили по два взрывных устройства в Журавлевке, Щетиновке и Новой Таволжанке, еще одно — на окраине Староселья. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Средствами радиоэлектронной борьбы два беспилотника посадили в районах села Муром и хутора Балки. Дроны сдетонировали на земле, но жертв и разрушений это не повлекло.

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