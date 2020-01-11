https://static.news.ru/photo/bb4e6852-35a6-11ea-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: "Земля леопарда"/Twitter

Беспилотные летательные аппараты нового типа опробовали сотрудники национального парка «Земля леопарда».

Аппараты Zala концерна «Калашников» позволили увидеть животных как в светлое время суток, так и ночью с высоты трёх километров и сфотографировать копытных, являющихся кормовой базой обитающих в нацпарке тигров и леопардов. Также в беспилотники встроены тепловизоры, а оптика, которой они оснащены, позволяет увеличивать изображение в 60 раз, передаёт ТАСС.

Посторонних людей в парке техника не зафиксировала. По данным на 2018 год, в местности охотится 91 взрослый леопард и не менее 22 котят, к тому же на территории зафиксирована максимальная плотность обитания амурских тигров.

Как писал NEWS.ru ранее, австрийский режиссёр Франц Хафнер начал работу над документальным фильмом об амурских тиграх на Дальнем Востоке. Большая часть съёмок проходит в национальном парке «Земля леопарда».