«Дроны гоняются за людьми»: командир отряда теробороны о ситуации в Козинке Командир отряда теробороны: украинские дроны «гоняются» за жителями Козинки

Фото: МО Украины

В Козинке Белгородской области дроны со взрывчаткой «гоняются за людьми», рассказал командир отряда теробороны Грайворонского района, глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Лофицкий в беседе с NEWS.ru. По его словам, украинским военным неважно, куда стрелять. Их цель — запугать людей, добавил он.

Сейчас дроны со взрывчаткой периодически гоняются за людьми по нашему селу. Бабку с козой загоняли, гражданский уазик главы администрации Козинки обстреляли и автомобиль нашего батюшки — вот что они им сделали? Нацистская ухватка — поглумиться, — рассказал Лофицкий.

При этом командир теробороны уточнил, что массового применения оружия со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп не фиксируется. Вероятнее всего, им не ставили такую задачу, объяснил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области, противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM. Атака зафиксирована с 12:20 по 12:30 по московскому времени. Информация о пострадавших не поступала.