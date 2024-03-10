Дрон ВСУ загорелся у нефтебазы под Курском: новости СВО на вечер 10 марта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Всего за сутки ВСУ обстреляли по меньшей мере два приграничных села на территории региона. В результате атаки погибла одна женщина, ее супруг получил обширные ожоги.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 10 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атакуют Россию?

Как сообщил Старовойт, украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте работали пожарные команды и оперативные службы. По его словам, в городе сработала система противовоздушной обороны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также Старовойт рассказал об атаках ВСУ на село Кульбаки Глушковского района. По его словам, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница, ее супруг госпитализирован с тяжелыми ожогами. Глава региона добавил, что в результате обстрела повреждения получило одно домовладение.

Также, по словам курского губернатора, было обстреляно село Гордеевка Кореневского района, пострадавших в результате атаки нет. По его словам, в одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и личный автомобиль. Губернатор пообещал оказать помощь местным жителям.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли территорию региона порядка 120 раз за сутки. Он отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет.

В Горловке (ДНР) четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника ВС на местный хлебокомбинат, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия возник пожар, в огне сгорело порядка 1,2 тонны хлебобулочных изделий.

Атакам подвергались левый берег Днепра, а также Токмак и Донецк. В Донецке пострадали два мирных жителя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. На пяти направлениях противник потерял до 895 человек личного состава, а также десятки единиц военной техники.

Кроме того, за сутки российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотниками в районе села Новокалиново, пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ под селом Желанным, два склада топлива, пять складов боеприпасов и 130 украинских дронов. Поддержку ВС РФ оказывали с земли и с воздуха.

Военное ведомство отчиталось об уничтожении 23 автомобилей, трех гаубиц «Мста-Б», четырех орудий Д-30 и трех орудий Д-20, четырех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и одной «Акации», артиллерийских систем американского и немецкого производства М109 Paladin, М777 и Panzerhaubitze 2000. Подбитыми оказались четыре танка и семь боевых бронированных машин.

В свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские разведчики обнаружили группу иностранных бойцов у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой. Он предположил, что они могут быть наемниками из Польши и Грузии.

Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что ВС РФ впервые применили новую авиабомбу в зоне СВО. Речь идет об УМПБ Д-30СН — универсальном межвидовом планирующем боеприпасе, который представляет собой крылатый снаряд со спутниковой системой самонаведения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фронтовые бомбардировщики Су-34

Что происходит на Украине?

Пожар вспыхнул на территории промышленного объекта в результате взрывов в Одесской области, сообщили Силы обороны Юга Вооруженных сил Украины. По их данным, здание вспыхнуло после попадания в него дрона. Отмечается, что возгорание уже ликвидировано.

Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Предупреждения об угрозе действовали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Что Киев планирует делать с уничтоженными ВС РФ установками Patriot?

Покупка для Украины новых пусковых установок ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, пишет Forbes. Отмечается, что новые комплексы обойдутся Киеву в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет.

«Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые россияне уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы. <...> Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить», — сказано в публикации.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Зенитно-ракетный комплекс Patriot

Как в Ватикане оправдались за слова папы римского Франциска о переговорах?

Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова папы римского Франциска о том, что Украина должна поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией, не являются призывом к капитуляции Киева. По его словам, Франциск отмечал, что «переговоры — это никогда не капитуляция».

Бруни пояснил, что белый флаг упомянул интервьюер. При этом папа римский просто использовал данную фразу для обозначения перемирия, которого можно достичь путем переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что папа римский Франциск, говоря о мирном урегулировании на Украине, обращается прежде всего к Западу, который использует Киев как инструмент для достижения своих целей. Она напомнила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной, а Франциск обращается не к Киеву, а к Западу с призывом начать переговоры.

«Я это вижу так: папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — сказала она.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил уверенность, что у Киева нет никаких шансов на победу в конфликте с Россией. При этом, по его мнению, Запад никогда не признает проигрыша Украины. Он уверен, что союзники Украины «пойдут до конца», стараясь «всеми силами ослабить Россию».

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск

Когда США выйдут из НАТО?

США должны выйти из НАТО в случае отправки войск Альянса на Украину, считает американский сенатор от штата Юта Майк Ли. По его словам, Вашингтону придется выбирать между Украиной и Блоком.

Он отметил, что европейские страны — участницы НАТО не имеют права втягивать США в конфликт, который может привести к ядерному противостоянию из-за такого государства, как Украина. Альянс также не должен рассматривать кандидатуру Киева, так как он не подходит для вступления в организацию ни по каким параметрам, добавил конгрессмен.

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