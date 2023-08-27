Дрон влетел в многоквартирный дом в Курске: как ВСУ атакуют РФ 27 августа Силы ПВО ВС РФ сбили два украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

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Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны, дежурными средствами ПВО были сбиты два летательных аппарата над Брянской и Курской областями. Кроме того, ВС РФ пресекли семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Потери украинских сил на этом направлении составили более 80 человек. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Пять человек пострадали в результате обстрела Донецка ВСУ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Также под обстрел попали Горловка и Великоновоселковский район. В результате атаки пострадали пять человек.

«В Донецке ранены три женщины, их состояние — средней степени тяжести. Также двое тяжелораненых в селе Евгеновка Великоновоселковского района: муж и жена. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил Пушилин.

По его словам, ВСУ более 60 раз обстреливали территорию ДНР. Повреждения получили семь жилых домов в столице региона и один объект гражданской инфраструктуры Горловки.

«Зафиксировано более 60 обстрелов, выпущено 203 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», — сообщил Пушилин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 26 августа житель населенного пункта Щетиновка погиб в результате атаки украинского беспилотника. По его словам, ВСУ сбросили боеприпас, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву.

ВСУ атаковали ДНР кассетными боеприпасами

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ всю ночь наносили удары по республике, в том числе из кассетных боеприпасов.

После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по Киевскому району Донецка. Выпущено три кассетных снаряда калибра 155 мм.

В 05:30 по населенным пунктам Семеновка и Ясиноватая выпущено 3 снаряда калибра 155 мм.

В 06:25 зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 06:40 по населенным пунктам Орловка и Макеевка Червоногвардейского района было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 08:45 по населенному пункту Кураховка Кировского района было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм.

В 10:35 по населенному пункту Галицыновка Куйбышевского района выпущено два снаряда калибра 155 мм.

ВС РФ отразили семь атак ВСУ под Красным Лиманом

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска пресекли семь атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По его словам, которые приводит ТАСС, противник потерял более 80 военнослужащих.

«В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества Краснолиманского направления штурмовые отряды 42-й и 63-й механизированных бригад, а также бригады специального назначения „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ предприняли семь попыток атак позиций российских войск», — рассказал Савчук.

Офицер добавил, что украинская сторона потеряла три бронированные машины, пикап и боевую машину пехоты. Кроме того, были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских позиций ВСУ, уничтожен 122-мм миномет с расчетом.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями

За прошедшие сутки российские военные отразили новую атаку беспилотников со стороны Украины на регионы страны. Как сообщили в Минобороны, средства ПВО сбили два летательных аппарата над Брянской и Курской областями.

В ведомстве уточнили, что атака на Брянскую область была пресечена 26 августа около 21:45 мск. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что БПЛА самолетного типа был сбит над Трубчевским районом, его обломки упали в поле. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Дрон влетел в многоквартирный дом в Курске

По данным Telegram-канала SHOT, в Курске в ночь на 27 августа беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. В результате атаки никто не пострадал, в доме на нескольких этажах были выбиты окна. Также повреждения получило здание Курского государственного аграрного университета, расположенное поблизости.

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, возгорания зафиксировано не было. Власти региона окажут всю необходимую помощь в восстановлении испорченного имущества после окончательной оценки ущерба.

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