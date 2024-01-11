Дрон пробил кровлю здания: как ВСУ атакуют РФ 11 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотники сбили средствами ПВО под Тулой, Ростовом, Воронежем и Волгоградом. На окраине Калуги дрон взорвался над насосной станцией. В Брянской области под обстрелами находились три села. В Горловке в результате прилета погиб один человек. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Украинский беспилотник перехватили под Тулой

Рано утром 11 января ВСУ попытались атаковать Тульскую область с помощью беспилотника. Как отчиталось Минобороны РФ, БПЛА перехватили средствами ПВО в районе 04:30.

«11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Дрон взорвался над насосной станцией под Калугой

Еще один украинский дрон примерно в то же время перехватили на окраине Калуги. По словам губернатора Владислава Шапши, БПЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции.

«В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Два беспилотника сбили над Ростовской областью

Минувшей ночью, а также утром 11 января средства ПВО отработали по двум дронам в Ростовской области. В результате падения обломков никто не пострадал, уточнил глава региона Василий Голубев.

«Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. <...> Последствия на земле уточняются», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли три села в Брянской области

Украинские войска накануне выпустили больше 14 снарядов по селу Лемешовка в Севском районе Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. Повреждения получили два жилых дома, хозпостройки и помещения фермерского предприятия.

Вечером 10 января обстрелу подверглось еще одно село Севского района — Подывотье. Повреждения получил автомобиль, пострадал один местный житель.

«В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Богомаз.

Под огнем также оказалось село Азаровка Стародубского муниципального округа. Никто из местных жителей не пострадал, повреждения получил один жилой дом.

Один человек пострадал и еще один погиб при обстрелах ДНР

10 января в период с 09:00 до 21:00 Донецк находился под обстрелами четыре раза. По словам главы администрации Алексея Кулемзина, в Кировском районе города украинский БПЛА сбросил взрывное устройство, в итоге пострадала женщина 1972 года рождения.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), в областном центре повреждения при обстрелах получили два частных и два многоквартирных жилых дома.

В Горловке за минувшие сутки зафиксировали 61 факт обстрела со стороны ВСУ. Повреждены четыре многоквартирных и пять частных домов, а также силовой кабель на улице Ясная. На улице Мылыныча в результате прилета погиб мужчина 1983 года рождения.

Украинские войска также в очередной раз обстреляли Ясиноватую. По словам главы администрации города Дмитрия Шевченко, из-за этого без электричества остались больше трех тысяч человек, обесточены четыре котельные.

Беспилотник пробил крышу здания в Воронежской области

Накануне днем украинский беспилотник самолетного типа попытался атаковать Воронежскую область. Его удалось сбить средствами ПВО. Обошлось без последствий на земле.

«Около 14:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Еще один БПЛА атаковал регион в ночь на 11 января. По словам губернатора Александра Гусева, при падении дрон пробил крышу нежилого здания.

«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский БПЛА сбили над Волгоградской областью

Еще один беспилотник минувшей ночью пытался атаковать Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводит администрация региона.

«Над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет», — сказал чиновник.

Больше 50 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 55 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. Под удары попали Устинка, Щетиновка, Нижние Мельницы, Логачевка, Прилесье, Поповка, Муром и Ленинский, хутора Старый и Мухин. Обошлось без последствий на земле.

Также ВСУ продолжали атаковать регион с помощью беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Богун-Городке БПЛА сбросил взрывное устройство, а Журавлевку атаковал дрон-камикадзе. При этом никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.

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