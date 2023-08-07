Дрон чуть не взорвал нефтепровод «Дружба»: как ВСУ атакуют РФ 7 августа Комбайн подорвался в поле в Белгородской области

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ферзиковском районе. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о четырех раненных в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе. Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник самолетного типа рухнул в Знаменском районе Орловской области в 60 километрах от регионального центра. Telegram-канал Mash сообщил о попытке взорвать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области с помощью БПЛА. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Telegram-канал Mash сообщил, что 6 августа около 13:00 ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72. По информации канала, украинские войска открыли огонь по Мурому. Всего до села долетели четыре снаряда калибра 125 мм, пострадавших нет. Инфраструктурные объекты не получили повреждений. По данным Mash, ВСУ вели обстрел из Чугуевского района Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, населенные пункты Журавлевка и Щетиновка в Белгородском районе были обстреляны из артиллерии, в Солнцевке взорвалось сброшенное с беспилотника взрывное устройство. В Борисовском и Валуйском районах зафиксированы прилеты из минометов. Пострадавших и разрушений нет.

Гладков рассказал, что в Грайворонском городском округе комбайн наехал на взрывоопасный предмет. В результате ранено два человека — один с осколочными ранениями глаз госпитализирован в офтальмологический центр Белгорода, второй, с ранениями кистей рук, от госпитализации отказался.

Под артиллерийский обстрел также попали населенные пункты Краснояружского района и Шебекинского городского округа — повреждения получили ЛЭП и несколько домов, пострадавших нет.

Сколько пострадавших после обстрелов в ДНР

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе со стороны ВСУ четыре человека получили ранения. По его словам, 6 августа украинская армия атаковала территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ 53 раза обстреляли территорию республики, выпустив 202 боеприпаса. Кроме обычных артиллерийских снарядов и ракет РСЗО использовались кассетные боеприпасы. Украинские войска били по шести населенным пунктам республики: Донецку, Горловке, Гольмовскому, Зайцево, Ясиноватой и Макеевке.

Где сбили дрон в Курской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области у села Кондратовка силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен летевший с Украины беспилотник. По информации канала, пострадавших и разрушений нет. Местные власти и Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Где рухнул дрон в Орловской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник самолетного типа рухнул в Знаменском районе Орловской области в 60 километрах от регионального центра. По данным канала, обломки разбросало в радиусе четырех километров. Эксперты осмотрели части БПЛА и пришли к выводу, что беспилотник два метра длиной и три метра шириной был собран кустарным способом.

Telegram-канал Mash добавил, что ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. По информации канала, обломки БПЛА нашли в 170 км от границы в деревне Слободке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о падении беспилотника под Калугой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что в ночь на 7 августа в 02:30 силы ПВО сбили украинский дрон в Ферзиковском районе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, инфраструктурные объекты не пострадали. Ранее, 3 августа, под Калугой было сбито сразу семь БПЛА.

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