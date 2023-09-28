ДРГ ВСУ прорывалась в Белгородскую область: что известно, есть ли погибшие

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты сегодня утром пытались прорваться на территорию Белгородской области. ФСБ и Минобороны РФ это пока не комментировали. Что сейчас происходит в регионе?

Попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область 28 сентября

Около 09:45 SHOT сообщил, что украинская ДРГ совершила попытку прорваться в Белгородскую область.

«Они подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Российские военные отбивают атаку. В селе Теребрено люди прячутся в подвалах, был артобстрел. Некоторых жителей эвакуировали в ПВР», — отметил источник.

SHOT обратил внимание, что попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область началась в шесть утра.

«Диверсанты подошли к селу Староселье. Его жителей на данный момент эвакуировали. Также в ПВР разместили людей из села Теребрено, некоторые остались в укрытиях. На данный момент российским пограничникам в ходе боя удалось отбить атаку. Стрельба прекратилась полчаса назад, но угроза пока остается. В Краснояружском районе перебои со связью», — заявил источник.

По данным SHOT, при отступлении украинские диверсанты подорвались на минном поле, они понесли потери.

«Основной бой шел с пограничниками недалеко от села Теребрено. ДРГ „отодвинули“ обратно от границы на территорию Украины. По дороге они также были перехвачены российскими военными. Снова завязался бой. Диверсантов вытеснили на заминированное поле, прозвучало несколько взрывов», — рассказали авторы Telegram-канала.

По информации Mash, перед атакой диверсантов ВСУ выпустили по территории Белгородской области не меньше 20 снарядов РСЗО «Град», жителям пришлось прятаться в укрытия.

«Российские военные отбили атаку — граница не нарушена. Часть ДРГ подорвалась на минных полях. По нашей информации, диверсанты были вооружены американскими винтовками М4, с собой у них также был комплект гранат и взрывчатки типа С4 для совершения терактов на территории РФ», — отметил источник.

По данным SHOT, восемь диверсантов были в составе ДРГ, которая совершила попытку прорыва в Белгородскую область.

«Они, предварительно, разделились на две группы по четверо и пытались зайти с разных сторон. Украинцы были вооружены автоматами Калашникова, американскими гранатами М67, с собой у них также были брикеты со взрывчаткой С-4. Всех членов ДРГ „отодвинули“ обратно на территорию Украины. При отходе часть подорвалась на минном поле. Среди российских военных потерь нет», — написали авторы канала.

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о заходе украинской ДРГ на территорию региона. Там сообщили, что пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения.

Минобороны России и ФСБ РФ пока никаких официальных комментариев о попытке захода ДРГ под Белгород не давали.

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