Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Сочи в течение ближайших суток. Об этом горожан и гостей курорта предупредили в мэрии со ссылкой на прогноз метеорологов.
В связи с ухудшением погоды в ночь на 16 марта и утром возможно налипание снега на проводах.
Уточняется, что в прибрежной части будет преимущественно идти дождь, а в предгорьях и горной местности — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
На выходных погода в городе существенно ухудшилась. Время от времени побережье накрывает густой туман, который уже привёл к изменениям в расписании аэропорта.
Коммунальные и оперативные службы курорта переведены на режим повышенной готовности.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, выпало 30% месячной нормы осадков. В городе продолжается снег, из-за порывов ветра время от времени идёт метель.
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