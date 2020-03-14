https://static.news.ru/photo/662d808c-66bc-11ea-9ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Сочи в течение ближайших суток. Об этом горожан и гостей курорта предупредили в мэрии со ссылкой на прогноз метеорологов.

В связи с ухудшением погоды в ночь на 16 марта и утром возможно налипание снега на проводах.

Уточняется, что в прибрежной части будет преимущественно идти дождь, а в предгорьях и горной местности — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

На выходных погода в городе существенно ухудшилась. Время от времени побережье накрывает густой туман, который уже привёл к изменениям в расписании аэропорта.

Коммунальные и оперативные службы курорта переведены на режим повышенной готовности.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, выпало 30% месячной нормы осадков. В городе продолжается снег, из-за порывов ветра время от времени идёт метель.