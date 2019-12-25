https://static.news.ru/photo/0538799c-26e5-11ea-a3aa-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры дозаправки топливом истребителей-перехватчиков, пролетающих над Челябинском, появились в Сети.

Во время дозаправки пилотируемые лётчиками авиабаз Шагол и Канск самолёты находились на высоте от двух до шести тысяч метров, сближаясь с заправщиком Ил-78 по очереди и осуществляя контакт с конусом-датчиком. Процесс происходил на скорости около 600 км/ч. Кадры отработки показал телеканал «Звезда».

Как писал NEWS.ru ранее, ВВС Украины впервые за 20 лет провели полёт с дозаправкой в воздухе. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, тренировочные полёты совершили пилоты самолётов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка.