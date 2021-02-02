Доступ на Красную площадь в Москве ограничили

https://static.news.ru/photo/1cbcbc0c-6575-11eb-a1f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доступ к Красной площади в Москве ограничили с понедельника. Об этом сообщили в ФСО.

Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днём ранее, — рассказал источник РИА Новости.

Доступ был закрыт по просьбе правоохранительных органов. Не исключено, что это было сделано из-за возможных беспорядков в столице 2 февраля, когда состоялось слушание в Мосгорсуде по делу оппозиционного политика Алексея Навального.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на заседании Мосгорсуда в отношении какого-либо россиянина никогда не присутствовало такое количество иностранных дипломатов, как на заседании по делу Алексея Навального, об этом заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По её словам, сотрудники посольств и послы иногда посещают открытые судебные заседания, которые проходят в отношении граждан иностранных государств. Обычно на суде присутствуют один или два представителя посольства.