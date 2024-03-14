Досмотры и депортация: чем власти Запада угрожают избирателям РФ за рубежом

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Страны Прибалтики намерены жестко контролировать ход избирательного процесса на выборах президента РФ за рубежом. В России эти планы расценили как попытки Запада вмешаться в голосование и поставить под вопрос легитимность властей, однако заявили о готовности отражать возможные угрозы. Кто и как пытается помешать россиянам принять участие в выборах, какие еще методы зарубежные государства для этого используют и каким в Москве видят лучший ответ на провокации — в материале NEWS.ru.

В Латвии испугались скандала

Министерство юстиции Латвии заявило, что граждане России, которые проживают на территории республики, не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в голосовании на выборах президента РФ. Глава ведомства Инесе Либиня-Эгнере во время своей пресс-конференции 14 марта сказала, что власти страны вопреки своим прежним высказываниям не будут считать поход на избирательный участок за нарушение латвийских законов. «Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», — добавила министр.

При этом еще несколько недель назад она же предложила расценивать участие россиян в голосовании как выступление в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине. Либиня-Эгнере отмечала, что власти республики не могут ограничить доступ граждан к посольству, однако напоминала, что в Латвии действует уголовная ответственность за оправдание СВО.

Впрочем, общая позиция властей в этом вопросе вряд ли изменилась, заявил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский. «Есть позиция министра внутренних дел, а также начальника полиции, которые сказали, что будут достаточно жестко реагировать на людей, которые пойдут голосовать. Поэтому вряд ли мнение министра юстиции здесь кого-то интересует», — объяснил он.

Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Инесе Либиня-Эгнере

Как в Европе противодействуют выборам в РФ

В феврале главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подготовили ноту, согласно которой участие в голосовании на президентских выборах РФ расценивается как «поддержка агрессии в отношении Украины». А за несколько дней до начала выборов президента России, которые намечены на 15–17 марта, в МВД Эстонии заявили, что часть из 35 тыс. граждан России, которые проживают в приграничном уезде Ида-Вирумаа, захочет проголосовать в Ивангороде и для этого люди будут пересекать границу. Глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель призывал граждан быть готовыми к задержкам из-за «тщательных проверок». Полиция рекомендовала не посещать Россию, «тем более для участия в выборах».

Госпогранохрана Латвии также решила усилить проверку лиц, которые въезжают на территорию республики. Начальник погранслужбы Гунтис Пуятс сообщил, что особое внимание будет приковано к россиянам. Он подчеркивал, что в сотрудничестве с полицией пограничники будут осуществлять иммиграционный контроль для проверки права каждого человека на въезд и пребывание в стране. А руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс сообщил, что силовики будут проверять документы у граждан РФ при входе на избирательный участок. Если вид на жительство избирателя окажется просрочен, последует депортация.

Посольство России в Риге обвинило власти республики в попытке вмешательства в выборы. Дипломаты заявили, что латвийская сторона стремится «еще сильнее запугать и без того находящихся под непрерывным прессингом в Латвии обладателей российских паспортов, искусственно снизить явку и повлиять на результат волеизъявления на избирательных участках».

По мнению Александра Мирского, меры, предпринимаемые властями республики, действительно способны повлиять на российских избирателей. Он не исключает, что с теми, кто решит отдать свои голоса за кандидатов в президенты РФ, впоследствии проведут «воспитательные беседы». «Я думаю, что будет очень низкая явка. Люди просто будут оценивать риски: готовы ли они пойти проголосовать и потом иметь необходимость общаться с органами правопорядка и какие-то неприятности. Люди стали заложниками всей этой ситуации», — подчеркнул политик.

Он пояснил, что в риторике властей есть своя логика: в Латвии проецируют на себя то, что сейчас происходит на Украине, и боятся, что в итоге это произойдет с их республикой. «Идет война, и Латвия является одной из сторон конфликта — она входит в НАТО, а НАТО поддерживает украинские вооруженные силы. Россия в республике считается агрессором, при этом на территории Латвии проживают российские граждане, и сейчас они все пойдут выбирать лидера. Это звучит цинично, но, к сожалению, там такая идеология, и мы все вынуждены за этим наблюдать», — заметил собеседник.

Фото: latvia.mid.ru Посольство РФ в Риге

Какими проблемами с безопасностью обеспокоены дипломаты РФ

В ходе нынешней избирательной кампании за пределами РФ будет открыто 295 избирательных участков в 144 государствах. В ЦИК отмечали, что это количество оказалось ниже, чем во время президентских выборов 2018 года, причиной назвали враждебные действия в отношении российских дипломатических представительств в ряде стран Запада.

Так, по требованию их властей МИД РФ был вынужден ограничить свой персонал — оказались закрыты консульства в США и нескольких странах Европы. Кроме того, большинство государств, входящих в список недружественных, потребовали, чтобы выборы президента России на их территориях проводились исключительно в посольских и консульских учреждениях.

В то же время в российском Министерстве иностранных дел обеспокоены угрозами безопасности, которым подвергаются дипведомства. Официальный представитель МИД Мария Захарова в середине февраля отмечала, что несколько стран Европы и Америки не ответили на запрос Москвы об оказании содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения голосования.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, он приглашал послов европейских стран обсудить предстоящие выборы, поскольку Москва располагает данными о том, что иностранные дипмиссии готовятся к вмешательству в избирательный процесс. Однако за два дня до назначенной даты МИД получил ноту о решении послов не приходить на встречу.

Каким атакам подвергается система ДЭГ

Еще одним инструментом, призванным помешать проведению выборов, оказались хакерские атаки, о них рассказала в своем выступлении на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Сочи глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что российская избирательная система испытывает беспрецедентные попытки вмешательства: «В наши дела вмешиваются в такой степени, как никогда, потому что задача — сорвать эти выборы».

Председатель Центризбиркома добавила, что во время проведения голосований ресурсы ЦИК традиционно подвергались хакерским атакам, но таких масштабов, как в 2024 году, они еще не принимали. Именно поэтому, подчеркнула Памфилова, электронное голосование в России проводится только в тех регионах, где гарантирована его надежность.

14 марта Памфилова сообщила, что с начала избирательной кампании на сайт ЦИК обрушилось 12 млн атак. Она отметила, что они уже представляют, какой будет ситуация в дни голосования, а также заявила, что у этих действий имеется зарубежный след. Тем не менее, подчеркнула глава Центризбиркома, ГАС «Выборы» и программный комплекс ДЭГ полностью готовы к голосованию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Элла Памфилова

Кто стоит за попытками помешать российским избирателям за рубежом

По данным Службы внешней разведки России, одним из главных кураторов вмешательства в выборы являются власти США. В ведомстве утверждают, что администрация американского президента Джо Байдена поставила перед американскими неправительственными организациями задачу снизить явку на избирательных участках. Для этого, утверждают в СВР, через оппозиционные ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы. «Замысел по-американски незамысловат. По расчетам Вашингтона, полученное таким образом „сокращение явки“ даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов», — указано в сообщении.

Примечательно, что заявления о предстоящих выборах начали звучать и со стороны представителей либерального сообщества. Так, вдова Алексея Навального Юлия предложила сторонникам оппозиции массово голосовать против действующего президента Владимира Путина или испортить бюллетени. А находящийся в заключении оппозиционер Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) написал колонку для The Washington Post, в которой призвал Запад не признавать результаты волеизъявления россиян.

Впрочем, о попытках давления на избирателей, помимо СВР, предупреждала и комиссия Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, напомнил в разговоре с NEWS.ru сенатор Андрей Климов. По его словам, низкие показатели явки позволили бы оппонентам России подкрепить свои заявления о якобы нелегитимности власти.

«С другой стороны, это дает им возможность вести пропагандистскую работу внутри нашего общества, а также создать почву для работы с теми, кто уехал, попытаться сформировать разные альтернативные структуры, от правительств в изгнании, совершенно незаконных и опереточных, до неких общественных организаций», — говорит политик.

Однако у России есть возможность ответить на провокации, считает Климов. «Чтобы исключить возможность спекуляций и деструктивных действий со стороны противников России, важно, чтобы люди все-таки по максимуму воспользовались своим правом и проголосовали на предстоящих выборах», — резюмировал он.

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