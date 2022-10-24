Дорогие звёзды: почему советская власть 18 лет заседала под двуглавым орлом 24 октября 1935 года на шпиле Спасской башни Кремля впервые была установлена звезда

Фото: wikipedia.org

Снятые Никольский и Боровицкий орлы в ЦПКиО имени Горького, 23 октября 1935 года

Целых 18 лет советская власть заседала под символами монархии, уничтоженной в феврале 1917 года. Романовские двуглавые орлы всё так же стояли на шпилях кремлевских башен, не замечая новое революционное правительство. Вначале на их замену не хватало денег. Потом были проблемы юридического свойства — властям не хотелось нарушать одни из своих первых декретов, которые касались музейного дела. Но в 1935 году вышел срок и кремлевским орлам. На шпилях кремлевских башен впервые появились звёзды.

Орлы на башнях

Октябрьская революция решительно покончила с имперским прошлым России. Статуи царям и генералам, не вписавшимся в новые времена, безжалостно ломались. Редкие исключения, вроде памятников Николаю I или адмиралу Нахимову, скорее, подтверждали правила. Двуглавые орлы сбрасывались с балконов и фронтонов официальных присутствий. Вся символическая связь с самодержавием была уничтожена в первые годы революции.

Чему ещё способствовала Гражданская война и её культ, а также грамотная советская пропаганда. Песня «Красная армия всех сильней», она же «Белая армия, чёрный барон...», была написана в 1920 году. Быстро стала популярной и, собственно, отразила весь этот порыв «отречения от старого мира».

А теперь представьте себе. Москва, Кремль, революционное правительство, которое заседает под имперскими двуглавыми орлами. Нонсенс? Вовсе нет — над башнями Кремля до 1935 года были водружены символы царской власти, которые никак не могли снять. Проблема была двоякого рода: не хватало средств для производства работ и существовали юридические ограничения на изменения внешнего облика исторических зданий.

Фото: Николай Петров/РИА Новости Празднование VIII годовщины Октябрьской революции. Демонстрация трудящихся на Красной площади. 1925 год

Исторической ценности не представляют

Московский Кремль вплоть до переезда туда правительства большевиков в 1918 году представлял собой убогость запустения. В прямом смысле слова. Своё военное значение крепость, выстроенная великолепными итальянскими архитекторами, утратила уже в начале XVII века. Вот как только династия Романовых захватила российский трон.

В 1654 году при царе Алексее Михайловиче над Спасской башней Кремля впервые появился двуглавый орёл. Но уже в 1700-х годах столица откочевала в новый, «умышленный» город — Санкт-Петербург. Старая крепость, содержание которой обходилось довольно дорого, весь XVIII век приходила в упадок. О ней вспомнили только во времена Александра I. Перед коронацией императора в старой столице её крепость несколько реновировали, починив и перестроив башни и стены.

Отечественная война 1812 года, московский пожар и грабежи наполеоновской армии в Кремле сакрализировали его образ в имперском воображении. Старая крепость, можно сказать, стала сознательной жертвой, из которой родилась победа, которой империя гордилась и упиралась вплоть до своего уничтожения в феврале 1917 года.

Так что в XIX веке к Кремлю стали относиться с каким-никаким, а уважением. Этому способствовало и возвышение Москвы как крупного промышленного и финансового центра, оспаривающего пальму экономического первенства у Питера. Так что в 1870–1910-х годах крепость периодически ремонтировали и подновляли. Однако в административное здание Кремль не превращался. По воспоминаниям современников, в нем практически никто не жил и он напоминал заброшенное здание.

Во время происходивших от случая к случаю косметических ремонтов приходилось менять и двуглавых орлов на башнях. Дело в том, что с 1654 года эти фигуры изготавливались из позолоченного дерева. За 100 лет они сгнивали до основания, и их меняли.

Когда в 1930 году советский ЦИК решил, что хватит уже заседать под этими фигурами, для освидетельствования состояния орлов пригласили лучшего советского искусствоведа Игоря Грабаря. Тут была тонкость, принятые в 1918–1920-х годах декреты об организации музейного дела и сохранении культурных ценностей препятствовали их «реновации». Исторические дворцы в той же Гатчине должны были сохраняться в неизменном виде, в полном имперском антураже, но при этом просвещать советских граждан и быть доступными для всех научными и культурными центрами.

И Кремль также попал в эту музейную категорию. Так что, не смотря на то что Ленин уже в конце 1918 года требовал снять двуглавых орлов, власти как-то не торопились с этим. Грабарь обследовал орлов, выяснив, что самый старый был установлен в 1870 году, а самый новый в 1912-м. По его мнению, никакой исторической ценности позолоченные деревянные фигуры не представляли. Так что их можно было смело снимать.

Фото: Петр Оцуп/РИА Новости Владимир Ильич Ленин в рабочем кабинете в Кремле. 16 октября 1918 года

Вот только на производство работ Московская комендатура затребовала около 100 тысяч рублей. Таких свободных средств в советском бюджете с ходу не нашлось. Потом начался очередной виток репрессий, индустриализация, перевыполнение планов на первую пятилетку, коллективизация — на орлов махнули рукой. Не до них было.

Поменять к годовщине революции

Вспомнили про орлов в августе 1935 года. Центральный комитет партии вместе с правительством решили, что надо вместо них на четырех башнях Кремля и двух Исторического музея установить красные звёзды. В постановлении был указан и крайний срок производства работ — к 7 ноября 1935 года. На все отводилось четыре месяца.

К проектированию новых символов власти вначале подключили академика Евгения Лансере. Но его эскизы не понравились главному специалисту по советской культуре, самому Иосифу Сталину. После двух подряд отвергнутых вариантов исполнители доверили эту работу академику Фёдору Федоровскому.

Его эскизы понравились главе СССР и пошли в дело. Кремлевские звёзды представляли большие фигуры, у некоторых из них длина лучей достигала более 4,5 метра. Они создавались из нержавеющей стали и красной меди. Для создания светового эффекта звезды инкрустировались уральскими полудрагоценными камнями — аметистами, аквамарином, горным хрусталем и другими. При этом каждый камень держался в серебряной оправе, а сами звёзды покрывались сверху позолотой.

Так как расходы дорогих материалов измерялись тоннами, к делу подключили тогдашнего главу наркомата тяжёлой промышленности Георгия Орджоникидзе. Тому пришлось, не смотря даже на некоторое сопротивление советской верхушки, выделить на работу около 68 килограммов золота. Это не считая веса полудрагоценных камней, которых насчитывалось более 7 тысяч.

Получавшиеся звезды были дорогими в буквальном смысле слова. Это уже не были позолоченные деревянные орлы. Они отражали, как ни странно, технологический прорыв СССР. Дело в том, что для их производства пришлось использовать ЦАГИ, а также новейшие литейные линии на московских заводах. При этом получившиеся звёзды должны были выдерживать ураганный ветер и вращаться вокруг своей оси. Для последнего использовались подшипники.

Как таковые звёзды были готовы уже в 20-х числах октября 1935 года. Однако возникла другая проблема. Во-первых, их вес был таким большим, что пришлось укреплять железными стяжками и перестраивать шатровые купола кремлёвских башен. Иначе они могли развалиться под ними. Во-вторых, надо было ещё снять орлов, а с этим, как и с будущей установкой звёзд, были проблемы. СССР не производил краны высотой более 60 или 80 метров.

Фото: Марк Марков-Гринберг/РИА Новости Установка звезды на Спасской башне Кремля

Проблему решили установкой на одном из этажей каждой башни специальной площадки, на которой уже сооружали урановую конструкцию. Так и сняли орлов. Правда, для водружения звёзд её пришлось серьёзно усилить из-за веса последних.

23 октября 1935 года звёзды вместе с орлами были выставлены в парке имени Горького. Чтобы москвичи и гости столицы могли в последний раз взглянуть на символы «царистского прошлого». Эта демонстрация произвела фурор, так как переливающиеся самоцветами звёзды специально подсветили, а с орлов содрали всю позолоту. Публике наглядно продемонстрировали, что будущее — оно светлое и радужное.

Днём 24 октября специальная бригада монтажников-верхолазов начала установку звёзд. Подразумевалось, что на это могут уйти целые сутки или даже больше. Однако оказалось, что монтаж занимает два часа. К 27 октября над башнями советского Кремля были водружены их новые символы — Красные Звезды.

Правда, век первых украшений был недолгим. Самоцветы потускнели. Звёзды были несуразно большими на фоне башен. К тому же их не подсвечивали, так что эффект рассеянного света никак не проявлялся. В 1937 году их заменили на звёзды из многослойного рубинового стекла с внутренней ламповой подсветкой. Пережив несколько этапов ремонта и модернизации, они до сих пор украшают кремлевские башни.