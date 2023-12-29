Дополнительный рейс с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами прибыл в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства. Самолет Ил-76 совершил посадку в аэропорту Домодедово, на борту находились 33 россиянина.

В Россию прибыли 33 наших соотечественника, 14 из них — дети, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также уточнили, что всего из зоны палестино-израильского конфликта были эвакуированы 1158 граждан РФ вместе с их семьями.

Ранее МЧС России направило 20 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа. Специальный борт с провизией, лекарствами и одеждой для местного населения был отправлен в египетский город Эль-Ариш. Гуманитарная миссия проводится по указу президента РФ Владимира Путин и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

19 декабря посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что трое человек с российским гражданством по-прежнему удерживаются бойцами ХАМАС. Дипломат уточнил, что всего в плену у палестинского движения находятся около 130 человек.

Одна из первых израильских заложниц, освобожденная палестинской группировкой ХАМАС, Йохевед Лифшиц рассказала об ужасных условиях, в которых живут пленные. Как заявила женщина, в туннелях не хватает воздуха, также нет достаточного количества медикаментов и продовольствия. По ее словам, всех заложников необходимо срочно освободить, иначе они не выживут.