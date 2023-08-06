США хотят обвинить ВСУ в провале: новости СВО на утро 6 августа

Фото: МО Украины

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, что в США ищут способ обвинить в провале военного конфликта Украину и «убраться восвояси». В Вашингтоне рассчитывают сделать это раньше, чем американская публика осознает, что на самом деле произошло. Макрегор отметил, что такой подход свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то что в Белом доме не хотят признавать тот факт, что Украина стала для США катастрофой.

Здание Донецкого университета экономики и торговли загорелось в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины вечером 5 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ атаковали населенный пункт с помощью кассетных боеприпасов.

Возгорание удалось локализовать лишь к утру 6 августа. Пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади около трех тысяч квадратных метров, а также часть второго этажа.

Экстренные службы сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка с помощью кассетных боеприпасов. В центре города на бульваре Пушкина прозвучали по меньшей мере четыре мощных взрыва. Представители региона в СЦКК, сообщили, что обстрел Ворошиловского района города проводился из орудий калибра 155 мм, которые используют страны НАТО.

Позже по Донецку был нанесен повторный удар. В результате атаки загорелся центр города, сообщил Кулемзин. По его словам, на 23:55 обстрел населенного пункта продолжался.

Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка и Никитовского района Горловки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Также ранены 10 человек в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке, всем пострадавшим оказывается медпомощь. Кроме того, повреждены 10 жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли после обстрела ВСУ

В Курской области со стороны Украины обстреляли поселок Теткино, написал губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего было десять прилетов. В результате были повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях.

Сразу в нескольких регионах Украины раздались взрывы в ночь на воскресенье, 6 августа. Речь идет о Херсонской, Винницкой, Хмельницкой и Харьковской областях. Судя по онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщил о повторном ударе по аэродрому ВСУ в Староконстантинове. По его данным, взрывы не прекращались по меньшей мере 40 минут. Минобороны России информацию не комментировало.

Издание «Украина.ру» сообщило о прилете баллистической ракеты в пригород Запорожья.

Военкор Александр Коц сообщил, что российская армия заставила ВСУ распылять свои резервы по всему фронту на Краснолиманском и Купянском направлениях. Он отметил, что украинские военные оказались в невыгодной для себя позиции.

Руководитель администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный принял решение передать свои обязанности заместителям и отправиться добровольцем на Украину. Это решение, по его признанию, он принял после года раздумий.

Украинский кинорежиссер Игорь Лопатенок заявил, что Киев решает проблемы на военном фронте, переключая внимание на атаки гражданских кораблей. По его мнению, таким образом Киев пытается создать «положительные новости».

Украина будет считать Польшу близким другом только до окончания боевых действий, после чего между государствами начнется конкуренция, и Киев намерен жестко отстаивать свои интересы, сообщил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он объяснил, что стороны будут биться за рынки.

Западные союзники Киева раздражены из-за неспособности Вооруженных сил Украины добиться каких-либо успехов в контрнаступлении, рассказал американский аналитик Джонстон Хэрвуд. По его словам, поддерживающие Украину западные страны постепенно меняют к ней отношение.

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