Донецкий рэпер ответил на вопрос об искренности визитов Бузовой в Донбасс Рэпер Дима ОМ заявил, что отказывается судить о цели визитов Бузовой в Донбасс

Фото: NEWS.RU

Дмитрий Пахомов (Дима ОМ)

Донецкий рэпер Дмитрий Пахомов (Дима ОМ) на церемонии вручения награды за клип «Дима дома» на третьей Национальной премии интернет-контента заявил корреспонденту NEWS.ru, что не взялся бы судить об искренности известных людей, которые приезжают в Донбасс. В частности, не стал он комментировать и цели визитов телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Про Бузову не возьмусь судить. Но, как минимум, люди знают, что она приезжала туда до каких-либо неприятных для нее ситуаций, — объяснил музыкант.

Дмитрий Пахомов отметил, что в последнее время некоторые деятели культуры ездят в Донецк «как в прачечную», чтобы «отмыть свою репутацию».

Если бы Ивлеева и Киркоров появлялись раньше, сейчас бы люди не бунтовали. Произошла неприятная для них ситуация, и они решили приехать и обелить себя <...> Есть люди, есть регион, и ты их не обманешь <...> Они все чувствуют, если в этом нет правды, то люди так и реагируют, — добавил исполнитель.

По его мнению, все это грустно, и «в чем прикол — непонятно». Дима ОМ добавил, что не чувствует себя «голосом Донбасса», музыкант назвал себя человеком, у которого появились определенные возможности.

Ранее донецкий рэпер призвал известных людей, включая Дмитрия Нагиева, громче говорить о своем патриотизме.