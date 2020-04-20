Дом и землю под ним будут учитывать, как единый объект недвижимости

https://static.news.ru/photo/80cf46f6-82a4-11ea-9b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в новом блоке поправок в Гражданский кодекс РФ введёт понятие единого объекта недвижимости.

Это значит, что дом и земельный участок под ним будут считать, как один объект, с одним кадастровым номером, и налоги будут брать только за единый объект, сообщает «Российская газета».

В этом проекте предлагается закрепить понятие единого объекта <...> Исторически сложилось, что земля, как объект отдельно, а то, что на ней сверху находится, отдельно. Получается два недвижимых объекта. Сейчас мы говорим о том, что нужно приходить к единству объекта: земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером. При этом будет указано, что они являются составными частями земельных участков. Так что массовой перерегистрации или перерасчёта налоговых ставок не будет, — объяснил Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что в Гражданском кодексе РФ детально пропишут права соседей. Изменения предполагают, что собственники земельных участков возражать против шума, дыма, запахов и другого подобного воздействия со стороны соседей не смогут при условии, что эти факторы не нарушают правила и нормативы.