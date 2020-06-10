Должность губернатора Подмосковья продавали за €35 млн

https://static.news.ru/photo/fcd5aaa4-ab05-11ea-ab13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывшему заместителю губернатора Липецкой, Ленинградской и Тверской областей Михаилу Куржиямскому мошенник попытался «продать» должность губернатора Московской области за €35 млн.

Михаил Куржиямский послужил трём губернаторам, потом покинул царёву службу, но через некоторое время решил вернуться, — сообщает Telegram-канал Baza.

Его познакомили с бывшим зампредом правительства Мордовии и бывшим замгубернатора Новгородской области Виктором Нечаевым, который раньше уже был судим за мошенничество. Нечаев сразу же предложил устроить Куржиямского губернатором Воронежской области за €20 млн или Краснодарского края — за €35 млн. Однако Куржиямский запросил пост губернатора Московской области.

Условия сделки были таковы: €500 тыс. авансом за якобы личную встречу с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым для согласования кандидатуры, ещё €2 млн — «чтобы протащить кандидатуру в администрации». После успешного назначения Куржиямский должен был выплатить оставшиеся €32,5 млн.

Назначение планировалось осенью 2020 года. Однако Куржиямский, заподозрив неладное, обратился в ФСБ, и во время передачи первой партии денег Нечаева задержали.

Как писал NEWS.ru, в докладе фонда «Петербургская политика» подчёркивается, что в целом по стране удалось избежать стрессовой нагрузки на медицинские учреждения, однако в мае произошли эксцессы (Дагестан, Липецкая область), которые стали свидетельством наличия у региональных властей весьма разнообразных практик работы со статистикой заболеваемости и смертности. При этом эксперты констатировали, что, несмотря на федеральные ограничения, тактически губернаторы смогли усилить свой политический вес во время пандемии. Даже те, чьи полномочия завершаются в 2020 году (главы Краснодарского края, Брянской, Костромской, Смоленской, Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа), сохранили свои посты, причём порой даже федеральная оценка эффективности их работы оказывалась весьма размытой и уклончивой.