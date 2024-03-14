«Должно образумить всех»: в Совфеде оценили формулу мира Медведева Сенатор Климов назвал формулу мира Медведева антиподом «формулы Зеленского»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Сценарий завершения украинского конфликта, предложенный зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, является полной противоположностью так называемой «формулы Зеленского», поскольку он не предполагает поражение России на поле боя, заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, формула мира Медведева является видением, которое должно образумить всех.

Речь не идет о совершенно четкой сформулированной и однозначной переговорной позиции. Это просто то видение, которое должно образумить всех тех, кто носится, как с писанной торбой, с так называемой «формулой Зеленского», хотя она не Зеленского. Это формула, которая была образована где-то на Западе, может даже в Вашингтоне, — сказал Климов.

Как отметил сенатор, правительство России имеет представление, что переговоры возможны только при определенных условиях, и об этом неоднократно говорил президент. В первую очередь необходимо иметь серьезный предмет разговора. Во-вторых, добавил Климов, этот предмет должен отражать реальность и учитывать национальные интересы России.

Чтобы на контрасте продемонстрировать, о чем идет речь, я полагаю, появилась эта публикация, — добавил он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «формула мира», предлагаемая президентом Украины Владимиром Зеленским, вызывает у него «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Он предложил российский сценарий завершения конфликта.