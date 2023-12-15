Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года ВБ: долги стран перед РФ выросли до $28,86 млрд, максимально с 1999 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в прошлом году нарастила кредиты другим странам до максимальных с 1999 года $28,86 миллиарда, сильнее всего долг вырос у Бангладеш и Египта, а основным должником остается Белоруссия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Соседняя с РФ республика еще не вернула $8,2 миллиарда.

Так, задолженность перед Россией в прошлом году имели 37 стран, а их совокупный долг вырос на 9% — до $28,9 миллиарда. Это максимум с 1999 года, когда показатель был на уровне $32,8 миллиарда.

Согласно статистике Центробанка, карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли более половины рынка таких услуг в России, это произошло в третьем квартале 2023 года. По итогам девяти месяцев на «Мир» приходится 52,4% объема всех операций по картам в стране и 51,6% от всех выпущенных карт. В конце первого полугодия по картам «Мир» проводилось 49,4% всех операций, а объем выпущенных единиц «пластика» составлял 48,2%. По данным ЦБ, по итогам третьего квартала текущего года всего было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд рублей, в том числе 14,4 млрд на оплату товаров и услуг, 21 млрд — на денежные переводы, 8,8 млрд — на снятие наличных.