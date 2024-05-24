«Долг любого»: политолог оценил поступок угнавшего танк бойца ВСУ Политолог Марков поставил ВСУ в пример угнавшего танк украинского бойца

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Украинский военнослужащий, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России, является прекрасным примером для ВСУ, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, пойти на такой шаг — долг любого патриота Украины.

Мобилизованный солдат ВСУ смог угнать танк Т-64 и на нем перешел на сторону России. Это прекрасный пример для всех солдат ВСУ. Долг любого патриота Украины — перейти на сторону своей родины, России, — написал аналитик.

Марков добавил, что Украина всегда процветала, когда была в союзе с Россией, и, напротив, без РФ становилась «оружием войны» против Москвы. Политолог выразил надежду, что по ходу «насильственной мобилизации на Украине» все больше украинцев будут переходить на сторону РФ.

Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин сказал, что угнавшего танк бойца ждет проверка в СК. Он объяснил, что сейчас нужно проверить все документы военного и подтвердить его историю. По его словам, следователи установят, кем является этот солдат и нет ли за его плечами каких-либо военных преступлений.

24 мая военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором солдат Вооруженных сил Украины на Донецком направлении добровольно сдался в плен российской армии. По данным журналиста, для этого боец угнал танк. Сам военный объяснил, что на танке ему легче было преодолеть линию фронта.