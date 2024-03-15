«Долг будет истребован: Рожин о планах ФРГ направить активы РФ на нужды ВСУ Рожин: заявление Шольца должно стать сигналом для изъятия немецких активов

Фото: Kira Hofmann/Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

Олаф Шольц

Слова канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего о планах Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для закупок военной помощи Украине, должно стать сигналом для изъятия оставшихся немецких активов и собственности на территории России, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его словам, Москва запишет эти средства в исторический долг ФРГ перед РФ.

Полагаю, это должно стать сигналом для изъятия оставшихся немецких активов и собственности на территории России. Ну а доходы с украденных средств должны также тщательно фиксироваться как исторический долг Германии перед Россией, который рано или поздно будет истребован, — написал Рожин.

Шольц ранее заявил, что европейские правительства будут и дальше снабжать Украину вооружением. По его словам, с этой целью страны ЕС намерены расширить программу закупки оружия на мировых рынках. При этом канцлер подчеркнул, что для закупки вооружения будут использоваться доходы от замороженных российских активов.

До этого стало известно, что Шольц не хочет передавать ракеты Taurus Украине, так как опасается, что она ударит ими по Кремлю. Подобное стечение обстоятельств втянет Берлин в конфликт, а Шольц хочет этого избежать, говорится в материале.