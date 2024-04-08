Доходы от «Голоса» пойдут на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ россиянам

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Доход от голосования во время выпуска шоу «Голос» 12 апреля отправят для помощи пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Белгородской области и других приграничных районов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Первого канала. Собранные средства пойдут на гуманитарную, адресную помощь и психосоциальную поддержку граждан.

Доход от голосования в «Голосе» 12 апреля Первый канал и другие присоединившиеся к акции партнеры перечислят в Российский Красный Крест. Средства пойдут на помощь пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской и других приграничных областей. Собранные средства пойдут на гуманитарную, адресную помощь и психосоциальную поддержку пострадавших от обстрелов, — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что помощь белгородцам на постоянной основе оказывается с 2022 года, однако с учащением обстрелов со стороны ВСУ все больше людей нуждаются в поддержке.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил защищать сельхозтехнику от беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, руководители аграрных предприятий должны приобрести или изготовить и установить антидроновую защиту.