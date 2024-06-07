Додик о России, сделка Попова, скандал с Лободой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Милорад Додик, Иван Попов, Светлана Лобода

Заявление президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика о планах Запада разделить Россию, решение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова пойти на сделку со следствием, рассуждения продюсера Павла Рудченко о причинах, по которым украинская певица Светлана Лобода продолжает исполнять русские песни, а также подробности взаимоотношений Полины Гагариной с Александром Градским — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Путин помешал Западу разделить Россию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что страны Запада давно планировали разделить Россию на пять частей. По его словам, этому помешал президент РФ Владимир Путин.

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России. Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — сказал Додик.

По его словам, эти тенденции сразу смог распознать российский лидер, который «встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». Президент Республики Сербской подчеркнул, что Путин является «национальным богатством России и всего русского народа». Он отметил, что главная цель Запада, и прежде всего Европы, — завладеть российскими ресурсами, поскольку у самих европейских стран нет ни газа, ни нефти, ни редких металлов.

Фото: Сергей Отрошко/Росконгресс Президент России Владимир Путин

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя слова Додика, отметил, что план Запада по развалу России сработал в 1990–1991 годах. Парламентарий подчеркнул, что в этот период СССР разделили на 15 частей, а некоторые из них позже сами разделились. Так, по его словам, Абхазия и Южная Осетия вышли из состава Грузии, а Молдавия потеряла Приднестровье.

«Планов разделения России было много. Конкретно какой имел в виду [Милорад] Додик (президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины. — NEWS.ru), я не знаю. Один из них сработал в 1990–1991 годах, когда СССР разделили на 15 частей, а некоторые из них потом по разным причинам сами разделились: Абхазия и Южная Осетия вышли из Грузии, Молдавия потеряла Приднестровье», — уточнил Вассерман.

Депутат отметил, что также пытались разработать отдельный сибирский язык тем же способом, которым появились украинский и белорусский. Он пояснил, что для этого берутся диалекты и выражения, которые максимально отличаются от русских. Кроме того, парламентарий напомнил, что существовал и проект Уральской республики, который потерпел крах из-за угрозы полной блокады.

Додик объяснял свое решение посетить Петербургский международный экономический форум желанием поддержать Россию в условиях санкций. В беседе с РИА Новости он отмечал, что сейчас для этого «самое время».

«Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться — то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций», — сказал Додик.

Фото: IMAGO/Takis Sagias/Global Look Press Милорад Додик

Петербургский международный экономический форум будет проходить в Санкт-Петербурге до 8 июня. Главной темой мероприятия стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Президент России Владимир Путин выступил с речью на мероприятии 7 июня.

Сделка генерала Попова

Второй Западный окружной военный суд 7 мая отказал в ходатайстве о переводе под домашний арест экс-командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве при продаже металлоконструкций, предназначенных для построения укреплений в Запорожской области, на сумму 133 млн рублей, передают журналисты из зала Дворца правосудия.

При этом ранее следователь заявил, что Попов пошел на сделку со следствием и дал изобличающие показания на других участников преступления. В связи с этим представитель закона отметил, что изменил свое отношение, и попросил изменить генералу меру пресечения.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — сказал следователь в ходе заседания военного суда.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов

Несмотря на позицию следствия о возможности смягчения меры пресечения, прокуратура продолжила настаивать на продолжении содержания бывшего командующего 58-й армией в СИЗО, а также проведении заседаний суда в закрытом от прессы режиме.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказал в переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме. Уточняется, что об изменении меры пресечения генералу просило само следствие. 24 мая апелляцию офицера на арест оставил без удовлетворения 2-й Западный окружной военный суд. Попова отправили обратно в изолятор.

Свою вину генерал Попов отрицает и в ходе заседания 7 мая заявил, что результатом его командования 58-й армией ЮВО и построения устойчивой обороны на Запорожском направлении стало отражение наступления 9-го и 10-го армейских корпусов ВСУ, срыв их планов по окружению Херсонской группировки, выходу к Азовскому морю и блокированию Крыма. По мнению офицера, это является переломом во всей спецоперации.

«У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще. Я из окопов не вылезал и занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала переломом всей войны», — сказал генерал.

Также он отметил, что 58-я армия 7 июля 2023 года перешла в наступление на Запорожском направлении и нанесла решающий удар.

«7 июля ровно в два часа ночи мы перешли в наступление на Запорожском направлении, нанеся главный удар по всей наступательной кампании. Главным результатом моей деятельности является отражение этого наступления, а не хищение и воровство, как считает следствие», — так начал свою речь Попов, а завершил ее словами «Доклад окончен».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов

Почему осудившая СВО Лобода продолжает петь на русском языке

В четверг, 6 июня, стало известно, что зрители на концерте Светланы Лободы в Латвии устроили скандал и попросили больше не приглашать звезду. Одна из посетительниц мероприятия рассказала, что артистка вживую исполняла песни исключительно на русском языке, не попадая в ноты, что не понравилось фанатам, которые вставали и уходили целыми рядами.

«Большая часть была недовольна. Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», — рассказала собеседница издания.

В феврале 2022 года Лобода раскритиковала проведение СВО на Украине. Она призналась, что испытывает страх за близких людей, которые находятся на родине, назвав спецоперацию «глобальной катастрофой». После этого она собрала вещи и уехала вместе с дочками из России в Латвию.

Артистка после этого говорила, что продолжит исполнять песни на русском языке для своих поклонников, а также призналась, что хочет петь на английском языке. Продюсер Павел Рудченко выразил уверенность, что украинская певица не отказывается от русскоязычного репертуара, поскольку ее ассоциируют исключительно с контентом на русском языке.

«Конечно, Лобода будет исполнять русскоязычные песни, потому что она стала звездой именно на русскоязычном контенте, заработав приличное количество денег. Благодаря тому, что она стала популярна у нас, ее воспринимают именно с русскоязычным контентом. На украинском ее песни не особо интересны, поэтому она не спешит распрощаться с русскоязычными песнями», — подчеркнул собеседник.

В свою очередь концертный продюсер Сергей Лавров ранее предположил, что Светлана Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке. По его словам, певица оказалась в незавидном положении. Украинцы ее больше не заказывают, а для россиян звать знаменитость на корпоративы — «самоубийство», считает он.

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press Светлана Лобода

Как Гагарина описала свои взаимоотношения с Градским

Певица Полина Гагарина рассказала в интервью NEWS.ru о своем отношении к Александру Градскому. Она напомнила, что в течение двух сезонов снималась с ним в шоу «Голос» Первого канала. По ее словам, она восхищалась Градским как артистом.

«Мы были с Александром Градским в эфире шоу „Голос“ всего два сезона. Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит. Но я не думаю, что могу назвать его своим непосредственным учителем», — заметила певица.

В течение девяти сезонов Гагарина была наставницей шоу «Голос». В 2024 году победителем проекта стал участник из команды певицы Богдан Шувалов. Артистка поблагодарила зрителей, которые голосовали за ее подопечного, и отметила, что гордится им.

28 ноября 2021 года Градский скончался от ишемического инсульта в одной из московских клиник. У него осталось двое несовершеннолетних детей от Марины Коташенко: Иван и Александр. Почти все три года со смерти композитора вдова судится с его бывшей женой Ольгой Фартышевой.

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