Дочь Жириновского рассказала о пророчестве отца насчет Зеленского Дочь Жириновского Боцан-Харченко заявила, что отец предсказал судьбу Зеленского

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что последним президентом Украины станет Владимир Зеленский, заявила KP.RU дочь политика Анастасия Боцан-Харченко. По ее словам, Жириновский был убежден, что будущее этой страны определится на ином уровне.

Кстати, Владимир Вольфович заявлял, что Зеленский будет последним президентом Украины, что судьба ее будет решаться совершенно на другом уровне — Москвой и Вашингтоном. Мы сейчас являемся свидетелями этого процесса, — напомнила Боцан-Харченко.

С 2014 года, когда обострилось противостояние с Западом, Жириновский неоднократно заявлял, что Запад будет намеренно провоцировать Россию, стремясь втянуть ее в крупный конфликт. По признанию Боцан-Харченко, ее отец предупреждал, что таким поводом может стать, например, сбитый самолет. И действительно, летом того же года произошла катастрофа малазийского авиалайнера, в которой обвинили Россию.

Анастасия Боцан-Харченко ранее вспомнила одно из пророчеств Владимира Жириновского, которое тот дал еще в 2000 году. Тогда политик призвал воздержаться от аплодисментов в адрес США, намекнув на разлад в отношениях Москвы и Вашингтона.