Дочь Янгулбаева рассказала, что семья ничего не знает о судьбе матери

Семья Янгулбаевых с 20 января ничего не знает о судьбе их матери, Заремы Мусаевой. Об этом рассказала РИА Новости дочь чеченского судьи Алия. По её словам, с женщиной нет никакой связи, к ней не пускают адвокатов и о её состоянии ничего не известно.

С 20 января у нас нет с ней никакой связи, даже адвокатов не подпускают к ней. Она ни с кем не виделась, и про неё ничего нам неизвестно, — сказала Алия Янгулбаева.

Ранее сообщалось, что жена бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была арестована до 1 апреля. Её обвиняют по статье о нападении на сотрудника правопорядка.

3 февраля коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева неприкосновенности. Как заявил председатель Совета судей республики Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева «несовместимы с высоким статусом судьи в отставке».

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживал экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имел иммунитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. . По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.