«До поры до времени»: военкор раскрыл, сколько США будут терпеть Зеленского Военкор Поддубный: Запад будет терпеть Зеленского до поры до времени

Западные союзники будут терпеть президента Украины Владимира Зеленского до поры до времени, заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. Он объяснил, что на главе государства завязаны схемы финансирования конфликта, которые приносят огромные деньги как представителям киевской власти, так и иностранным оружейным компаниям.

Пока же и США, и страны ЕС хотели бы, чтобы Зеленский оставался на своем посту, так как на нем завязаны схемы финансирования войны, приносящие огромную прибыль как представителям киевского режима, так и западным оружейным компаниям. Зеленского будут терпеть до поры до времени. По сути, Вашингтону все равно — кто будет возглавлять террористическую организацию под названием Украина, — заявил Поддубный.

По словам военкора, план использования Украины в качестве тарана против России не утратит свою силу и после смены президента. Запад не намерен отказываться от планов «воевать до последнего украинца», добавил Поддубный.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков являются наиболее подходящими кандидатурами для замены Владимира Зеленского. По его словам, США также могут в ближайшее время заменить спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.