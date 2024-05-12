«До первого сбитого»: Коц об идее Германии прикрыть Украину ПВО НАТО Военкор Коц: в ФРГ предложили закрыть Украину системами ПВО НАТО

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Если НАТО начнет прикрывать Украину своими системами ПВО, то уничтожение целей может пойти по невыгодному для блока сценарию, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он оценил идею депутата немецкого парламента от оппозиционного ХДС Родериха Кизеветтера силами Альянса снизить нагрузку украинской ПВО.

Ну это может быть верным до первого сбитого российского самолета или БПЛА. В этом случае события могут начать развиваться по совсем другому, нежелательному для НАТО сценарию, — отметил Коц.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что депутаты бундестага от Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии и «Зеленых» допустили возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Таким образом они поддержали идею военного специалиста Нико Ланге, который считает, что силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км».

Маркус Фабер из СвДП уточнял, что небо над пограничными районами Украины можно было бы защитить посредством систем ПВО на территории НАТО. Он отметил необходимость обеспечить достаточно количество боеприпасов на долгосрочную перспективу, поскольку в настоящий момент у Альянса наблюдается дефицит батарей ПВО и ракет.