До конца года в Москве построят 13 объектов здравоохранения

https://static.news.ru/photo/4ee19606-85fd-11ea-ae20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

С начала года в Москве завершено строительство четырёх объектов здравоохранения, в оставшиеся восемь месяцев возведут ещё 13 объектов.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, речь идёт о поликлиниках, больницах и станциях скорой помощи. Причём часть этих корпусов будет построена за счёт средств частных инвесторов.

Строительство медицинских объектов, особенно в сложившейся сегодня ситуации, является очень важным направлением нашей деятельности, — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее Сергей Собянин рассказал о распространении коронавируса в столице. По его словам, город ещё не достиг середины пути в борьбе с COVID-19. Каждый день рост заболеваемости достигает 8–15%. При этом драматической ситуации нет. Политик уверен, что введённые в столице меры по борьбе с вирусом оптимальны и более эффективны, чем в других крупных городах. Они позволяют сглаживать ситуацию и дальше.