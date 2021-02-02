До 11% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду

В среду в Москве выпадет до 11% месячной нормы осадков. Об этом сообщила ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По словам синоптика, во второй половине дня жителей столицы ожидает снег и даже метель.
Выпадет 3-4 миллиметра осадков, не так много, —
приводитслова Волосюк РИА Новости.
Если учесть, что нормой осадков для февраля является 36 сантиметров, получается, что за день выпадет около 11% месячной нормы.
Ранее NEWS.ru писал, что синоптики предупредили россиян о резком похолодании в конце недели.