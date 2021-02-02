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До 11% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду

08:06, 03 февраля 2021 22

В среду в Москве выпадет до 11% месячной нормы осадков. Об этом сообщила ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам синоптика, во второй половине дня жителей столицы ожидает снег и даже метель.

Выпадет 3-4 миллиметра осадков, не так много, — приводит слова Волосюк РИА Новости.

Если учесть, что нормой осадков для февраля является 36 сантиметров, получается, что за день выпадет около 11% месячной нормы.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики предупредили россиян о резком похолодании в конце недели.

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