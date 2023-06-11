ДНР обстреляли 35 раз, дроны под Калугой: как ВСУ атакуют РФ 11 июня В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, в Калужской упали два БПЛА

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Белгородская область. Шебекино. Здание, пострадавшее в результате обстрела

Российские регионы за минувшие сутки вновь подверглись артобстрелам и атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В частности, удары были нанесены по районам ДНР. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о падении двух беспилотных летательных аппаратов. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 11 июня сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где упали дроны

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram, что первый дрон обнаружили в Жуковском районе около деревни Стрелковки. По предварительным данным, пострадавших нет. Шапша добавил, что на место падения дрона были отправлены бригады экстренных служб.

Фото: t.me/Shapsha_VV Место падения БПЛА на территории Жуковского района

«В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — написал Шапша.

Губернатор отметил, что два садовых дома получили незначительные повреждения. В домах выбиты стекла.

Telegram-канал SHOT сообщил, что БПЛА упал около 04:00 мск между дорогой и СНТ «Дубрава-1» в лесном массиве. По словам очевидцев, дрон стал глохнуть и рухнул примерно в 150–200 метрах от жилых домов.

Второй упавший беспилотник нашли в лесном массиве в Медынском районе. По словам Шапши, пострадавших нет. На месте ЧП работают экстренные оперативные службы.

«Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет», — написал Шапша.

SHOT отмечает, что БПЛА упал около 06:00 в районе села Кременского. По информации канала, обломки разлетелись по проселочной дороге и в лесном массиве. О падении беспилотника сообщили жители деревни Каляево, услышавшие громкий звук, похожий на взрыв.

ЧП на ж/д участке под Белгородом

Ночью 11 июня в районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. В результате ЧП никто не пострадал. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Гладков выразил надежду, что сотрудники РЖД в ближайшее время справятся с ситуацией и сообщение восстановится.

«Сейчас на месте происшествия работают следственные органы — разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — сообщил Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обстрелы ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по наблюдению и координации вопросов, касающихся военных нарушений со стороны Украины (СЦКК), заявили, что за последние сутки украинская армия 35 раз обстреляла территорию республики. Всего были выпущены 222 боеприпаса разного типа. Обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов республики, включая Горловку, Гольмовский, Озеряновку, Минеральное, Ясиноватую, Донецк, Макеевку, Луганское и Александровку. Двое мирных жителей получили ранения в Горловке и Александровке, мужчина погиб в Петровском районе Донецка.

Позднее в СЦКК сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк десятью снарядами калибра 155 миллиметров. По информации СЦКК, пять снарядов было выпущено по Петровскому району, еще пять — по Куйбышевскому и Киевскому районам.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:15 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. <...> 01:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров», — сказано в Telegram-канале представительства ДНР.

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