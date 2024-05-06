Дмитрий Песков рассказал о реакции РФ на заявления Запада об отправке войск Песков заявил о стремительной реакции России на беспрецедентные заявления Запада

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Дмитрий Песков

Россия считает невиданными и беспрецедентными заявления ряда стран Запада об отправке военных на Украину, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина, такие заявления требуют ответственной и стремительной реакции со стороны РФ, которая уже приступила к ответным шагам.

Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что одним из ответных действий на позицию Запада стало решение о проведении учений с использованием нестратегического ядерного оружия. По словам Пескова, данный шаг напрямую связан с угрожающими заявлениями представителей ряда европейских стран.

Ранее политолог Юрий Светов констатировал, что решение о проведении учений с применением нестратегического ядерного оружия было принято для «отрезвления» стран Запада, которые стали позволять себе слишком много. Эксперт отметил, что коллективный Запад почему-то решил, что Россия побоится применить ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету.