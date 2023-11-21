Дмитрий Муратов подал иск против Минюста РБК: Муратов подал иск против Минюста с требованием отозвать статус иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытается оспорить и признать незаконным решение ведомства о признании его иностранным агентом, сообщил адвокат журналиста Виталий Исаков. По его словам, которые приводит Telegram-канал РБК, рассмотрение иска проходит в Замоскворецком суде Москвы.

Какой иностранный источник, какое влияние оказывал <...>, в чем выражалось такое влияние, почему оно было именно иностранным? Является ли каждая публикация на зафиксированном скриншоте самостоятельным, сознательным, волевым действием истца? — вопросил Исаков.

В случае с Муратовым ответов на поставленные вопросы пока нет, подчеркнул защитник. Адвокат добавил, что присвоение статуса иностранного агента не может строиться на субъективных взглядах должностных лиц ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что жесткие действия в отношении иностранных агентов связаны с тем, что многие из них пытались вмешиваться в политику и получали за это деньги из-за рубежа. Он добавил, что страна таким образом стремится оградить общество от вмешательства извне и стать еще более самостоятельной.