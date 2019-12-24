В некотором смысле Дмитрий Анатольевич примерил на себя традиционную роль президента Владимира Путина, который время от времени жёстко поправляет особо вызывающие инициативы ретивых чиновников. А всё дело в споре, который разгорелся вокруг введения новых штрафов за превышение скоростного режима.

Известно, что эта процедура у нас регламентируется положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 12.9 часть 2). С 2013 года вышло некоторое послабление, которое предусматривает наказание, вплоть до лишения водительских прав, при превышении установленного режима на 20 км/ч. Известно, что в городах у нас установленная скорость — 60 км/ч, на трассах в среднем до 90 км/ч. Однако какой русский не любит быстрой езды?

Посему в верхах предложили вернуться к старой практике штрафовать и всячески карать превышение режима не на 20, а уже всего на 10 км/ч. Аргументировали такое ужесточение повышенной у нас аварийностью на дорогах. И тем, что при избыточном ускорении в 20 км/ч шансов на выживание у попавшей под колеса жертвы практически не остаётся. Это уже приговор.

Так или иначе, но предложение, сформулированное МВД, решительно поддержали и в правительстве, где его влиятельными сторонниками выказали себя вице-премьер Максим Акимов и первый заместитель главы кабмина Антон Силуанов. Понятно, прочему именно они оказались на передовой. Акимов курирует в том числе и транспорт вкупе с цифровизацией всей страны, а это ещё и контроль за трафиком на дорогах. Ну, и могущественный Силуанов с удовольствием поддерживает всё, что пополняет бюджет.

Казалось бы, судьба нового штрафа предрешена. И, более того, утверждают, что Минфин уже по своей отработанной практике стал закладывать потенциальные доходы от новых штрафов в будущий госбюджет. И вот тут случилось неожиданное...

Против новых наказаний решительно высказался Дмитрий Медведев. Собственно, единственный человек, который мог воспротивиться решениям обоих своих заместителей. Понятно, что такой шаг оказался приятным сюрпризом для миллионов автолюбителей, которые уже вроде свыклись с неизбежным ужесточением. Но Медведев такую традицию решительно нарушил, чем, вероятно, и заслужит благодарность от населения. А главное — укрепит свои рейтинговые позиции, которые в последнее время ослабли.

Так что некоторые аналитики поспешили даже заподозрить в такой двухходовке изначальный расчёт на рост популярности премьера и улучшение его имиджа. Конечно, всё может быть. Но, скорее всего, победил здравый смысл. А выиграл, прежде всего, действительно премьер. Укрепил свою репутацию. Автомобилисты у нас сила.